Davide Maran, 26 anni, studente ferrarese in viaggio di studio in Slovenia, è scomparso da Lubiana dal 25 marzo scorso. In queste ore i suoi familiari si trovano nella città slovena dove il ragazzo si trovava per un master post laurea, per seguire da vicino le ricerche.

Davide è stato visto l'ultima volta il 25 marzo da un'amica, nei pressi dell'albergo dove alloggiava. Quel giorno indossava una giacca verde scuro, un berretto di lana nero e scarpe marroni. Non è chiaro se abbia con sé il cellulare che risulta comunque spento. I genitori di Davide hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Cento, il comune in provincia di Ferrara dove la famiglia Maran vive, tuttavia del caso si stanno occupando anche le autorità slovene che hanno già diramato a mezzo stampa le informazioni riguardanti la scomparsa, in collaborazione con l'ambasciata italiana.

Sui social network è partito il tam tam delle condivisioni della notizia di scomparsa. La speranza dei familiari del 26enne è che chiunque avesse incrociato il ragazzo si faccia vivo per fornire informazioni utili a rintracciarlo. Anche il minimo dettaglio, per le autorità e la famiglia Maran, può essere fondamentale. Chiunque avesse notizie può segnalarle al alla stazione di polizia di Lubiana al numero 01 / 475-06-00 o al 113 o al numero di telefono anonimo 080 1200.

Davide Maran

Età: 26 anni;

Luogo della scomparsa: Lubiana, Slovenia;

Data della scomparsa: 25 marzo 2018;

Aspetto: Davide ha i capelli castano chiaro, gli occhi verdi e indossa un paio di lenti con montatura rettangolare. È alto un metro e 85 centimetri e pesa circa 62 chili.

Contatti: Polizia di Lubiana: 01 / 475-06-00; 113; numero di telefono anonimo 080 1200.