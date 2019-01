Enric Mas è l'astro nascente del ciclismo spagnolo, ha ventitré anni e nel 2018 si è piazzato al secondo posto nella Vuelta, la grande corsa a tappe spagnola. Mas però ha raggiunto popolarità mondiale non per il suo talento né per i suoi risultati ma per una foto postata sui social in cui si vedono in primo piano i polpacci dello spagnolo. Quella immagine non è passata inosservata, i commenti, anche non del tutto positivi, sono fioccati come la neve sulle Alpi in pieno inverno.

Il corridore ha voluto mostrare il lavoro fatto in questi ultimi mesi. Mas si è messo sotto, ha faticato e duramente ha pian piano modificato il suo fisico e sul suo profilo Twitter ha scritto: "Sto lavorando duro per ottenere le stesse gambe dell'anno scorso". Il risultato è davvero particolare. I polpacci di Mas sembrano due rami di un albero intagliati in modo particolari. Le vene sembrano sul punto di esplodere dalla superficie della pelle e creano delle forme particolari e contorte. Mas è solo l'ultimo ciclista a mostrare le sue gambe, prima di lui lo hanno fatto il campionissimo Chris Froome, Pawel Poljanski, Antoine Duchense e Tomasz Marczynski.

Vedendo questa immagine ci si chiede se queste siano davvero le gambe di un atleta sano? Perché osservando foto di campioni di altri sport non si notano gambe così particolari. I soliti malpensanti sono pronti a cattive insinuazioni, considerati i tanti scandali del ciclismo, ma i polpacci di Mas, come quelli degli altri ciclisti di prima fascia, sono nella norma. Perché i ciclisti sono gli atleti con meno grasso corporeo in assoluto, ce ne sono alcuni che non arrivano nemmeno al 4% di grasso sulla massa totale, e poco elegantemente si può definirli pelle e ossa. Le vene, a causa del flusso sanguigno dovuti agli allenamenti, si dilatano ma solo in questa lunga fase di allenamenti, nell'off season. Perché dopo una grande corsa a tappa, Mas correrà per la prima volta il Tour de France a luglio, i polpacci dei big della bicicletta torneranno più o meno normali.