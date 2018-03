Ha avuto rapporti sessuali con le sue alunne, tutte minorenni, e con alcune ha fatto anche uso di droghe. È stato denunciato per questo un insegnante di 33 anni della scuola media di Caraglio, in provincia di Cuneo, nonché allenatore di softball in una squadra femminile, che attualmente è indagato dalla Procura della città piemontese. Il tribunale ha anche notificato al docente un divieto di avvicinamento fino a 300 metri dai luoghi frequentati da una delle ragazze coinvolte. Le indagini erano cominciate in seguito alla segnalazione dei genitori di una studentessa che aveva raccontato loro delle particolari attenzioni che il professore era solito rivolgerle, per cui si è da subito insinuato il dubbio che l'uomo potesse intrattenere, con la scusa di svolgere il suo ruolo di educatore, rapporti sentimentali con le giovani.

Per mesi gli uomini della guardia di Finanza lo hanno seguito e si sono appostati nelle vicinanze dell’istituto scolastico e nelle palestre dove l’allenatore insegnava, cominciando a collezionare anche messaggi, chat e foto dai cellulari delle ragazze. Nel corso di una perquisizione sono stati sequestrati anche il computer e lo smartphone dell’educatore, "il cui esame – si legge nell'atto – ha permesso di acquisire concreti e più circostanziati elementi di responsabilità sul reato di atti sessuali con minori ed ha condotto all’acquisizione di elementi probatori inerenti l’uso e la cessione di sostanze stupefacenti ad alcune studentesse". Dunque, gli investigatori hanno trovato le conferme ai loro sospetti. Sono in corso altre indagini sul conto dell'insegnante, per individuare eventuali ulteriori casi di abusi ai danni di altre adolescenti.