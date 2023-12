Il Ministero della Cultura risponde a Fedez sui lavoratori dello Spettacolo: “Erogati oltre 355 mln” La Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha risposto a Fedez sui fondi destinati ai lavoratori dello Spettacolo durante il biennio pandemico 2020-2022.

Il Ministero della Cultura ha risposto alla polemica di Fedez riguardo i contributi erogati per i lavoratori dello Spettacolo durante la pandemia, dopo che il rapper aveva criticato la Presidente del Consiglio – che all'epoca era all'opposizione – e il Ministero, che si chiamava Mibact, per le mancanze sul tema, confrontando i soldi raccolti da lui e la sua Fondazione. Dopo che Meloni aveva fatto riferimento indiretto alla multa avuta da Chiara Ferragni per la questione Balocco, criticando gli "influencer sul web", Fedez era intervenuto con alcuni video su Instagram attaccando la Presidente e ricordando alcune battaglie di beneficenza e solidarietà che ha portato avanti negli anni passati, come quello sulle terapie intensive durante il Covid, ma anche quella sul Bonus psicologo e quella sui lavoratori dello Spettacolo.

Il rapper, infatti, facendo riferimento al periodo difficile vissuto dal mondo dello Spettacolo, tra i primi a chiudere i battenti, lasciando a casa migliaia di persone, infatti, ha detto: "Le ricordo (rivolto a Giorgia Meloni, ndr) un'altra cosa, durante la pandemia c'è stata una categoria, quella delle maestranze dei lavoratori del mondo dello Spettacolo, che sono state completamente dimenticate dallo Stato, a cui non è stato dato un aiuto. Lo sa quanto soldi aveva raccolto il fondo del Mibact? Mezzo milione di euro. Lo sa quanto io da solo, chiuso 10 giorni in casa giorno e notte, ho raccolto in dieci giorni? Tre milioni di euro. Sa quanti soldi ho raccolto in un anno? Sette milioni di euro, che ho distribuito assieme al Cesvi per dare da mangiare a famiglie che non avevano più lavoro. E lei dovrebbe diffidare da me? Voi dove eravate?".

Il MiC ha risposto con una nota ufficiale in cui dà i propri numeri, rileggendo quello che ha detto il rapper: "In riferimento alle dichiarazioni del cantante Fedez, secondo cui, durante la pandemia, il Ministero della Cultura, fino a marzo 2021 denominato Mibact, avrebbe raccolto in favore dei lavoratori dello spettacolo ‘mezzo milione di euro', la Direzione generale Spettacolo del MiC precisa in una nota che, nel triennio pandemico 2020/2022, sono stati complessivamente erogati, a favore del settore, oltre 95 milioni di euro direttamente ai lavoratori e più di 260 milioni alle imprese per un totale complessivo superiore ai 355 milioni di euro".

Il progetto a cui aveva fatto riferimento Fedez è il fondo Scena Unita, l’iniziativa di solidarietà collaborativa promossa durante la pandemia dalle artiste e dagli artisti del mondo dello spettacolo per portare un aiuto concreto alle lavoratrici e ai lavoratori e alle realtà della musica e dello spettacolo dal vivo messi in drammatica difficoltà dal blocco delle attività imposto durante i mesi del lockdown. Stando a un comunicato stampa di Scena Unita, il fondo "gestito da Fondazione CESVI in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub, ha raccolto complessivamente contributi per 4.780.000 euro, coinvolgendo 154 artiste a artisti e più di 100 realtà aziendali, oltre ad altri donor privati, e attraverso 3 bandi e un progetto di formazione, ha portato un contributo concreto a 1.601 lavoratori e lavoratrici, a 251 imprese individuali e un sostegno a 104 progetti realizzati e rendicontati".