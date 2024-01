È morta Anna Gastel, Presidentessa del Festival MiTo e nipote di Luchino Visconti È morta a 71 anni Anna Gastel, presidentessa del Festival MiTo e nipote del regista Luchino Visconti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anna Gastel

È morta a Milano, all'età di 71 anni Anna Gastel, presidente del MiTo SettembreMusica, il Festival Internazionale che dal 2007 unisce le città di Milano e Torino grazie a un ricco programma di eventi musicali, nipote del regista Luchino Visconti e protagonista del mondo dell'arte e della Cultura, in generale. A confermare la notizia della scomparsa della donna è stata l'assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia che l'ha descritta come "una guida preziosa (per il MiTo, ndr), capace di tenere unite, legate da filo sottile ma resistente della grande musica due città spesso in competizione come Milano e Torino. Lo ha fatto con la classe e l'eleganza spontanea che le appartenevano rivelandosi un'alleata ma anche un'amica preziosa per noi addetti ai lavori. Era erede di una milanesità d'altri tempi, nipote di Luchino Visconti che l'aveva portata, giovanissima, anche a fugaci apparizioni davanti alla macchina da presa".

Gastel era la nipote di Luchino Visconti, uno dei padri del neorealismo italiano, e sorella del fotografo Giovanni, scomparso nel 2021, a 65 anni, a causa di complicazioni legate al Covid: nata a Milano nel 1953 è cresciuta a Cernobbio e dopo gli studi al liceo linguistico/europeo si è laureata in Lettere e Filosofia ad indirizzo artistico con 110 e lode all'Università Cattolica, con una tesi in Storia dello Spettacolo dedicata allo zio: "La musica una costante nella vita di Luchino Visconti uomo ed artista". Dallo zio fu anche diretta, con un cameo come figurante nel suo ultimo film "L'innocente" del 1976.

Dopo la laurea si classificò al primo posto nel primo corso istituito dalla casa d'aste inglese Christie's in storia dell'antiquariato organizzato e quindi assunta dalla casa d'aste inglese, diventando, pochi anni dopo, prima battitrice nella casa della storia. È esperta di pittura italiana e lavora come assistente di Luisa Vertova Nicholson, una delle più importanti storiche d'arti al mondo, poi dal 2006 comincia a collaborare col Fai – Fondo Ambiente Italiano diventando prima Presidente della sezione lombarda e poi vicepresidente nazionale. Anche il Sindacodi Milano Beppe Sala ha voluto ricordarla: "Con la scomparsa di Anna Gastel, Milano perde una donna simbolo della sua vita culturale. Dal 2015 era presidente di MiTo. Con lei ho sempre avuto un rapporto che andava al di là di quello istituzionale. A nome delle milanesi e dei milanesi le più sentite condoglianze ai suoi cari"