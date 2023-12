Chi è Matthew, il cantante di Amici 2023: il vero nome e la sua passione per la chitarra Matthew, nome d’arte del 23enne Matteo Rota, è un concorrente della nuova edizione di Amici 2023: dopo aver conquistato Rudy Zerbi, ha vinto la gara di canto con Take A Walk On The Wild Side di Lou Reed. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Matthew, nome d'arte di Matteo Rota, è uno dei concorrenti della nuova edizione di Amici 23: il giovane concorrente aveva conquistato la scorsa settimana i giudici della trasmissione esibendosi con due brani: da una parte la cover di Do I Wanna Know degli Arctic Monkey, dall'altra il suo inedito Fammi. Dopo le preferenze espresse nei suoi confronti, sia da Rudy Zerbi, sia da Lorella Cuccarini, Matthew ha deciso di affidare il proprio percorso nel programma al primo. Dopo le prime due puntate, il suo nome è già tra i favoriti del pubblico, mentre sul suo profilo Instagram possiamo osservare che è seguito anche da Irama. Andiamo a scoprire chi è Matthew.

Chi è Matteo Rota e perché ha scelto Matthew come nome d'arte

Matthew, nome d'arte di Matteo Rota, è uno dei nuovi concorrenti, nella categoria canto, di Amici 2023. Nasce a Monza il 17 gennaio 2000 e come ha detto Maria De Filippi durante la presentazione: "22, vivi a Monza con i tuoi genitori. Ti definisci impulsivo ma anche altruista, ti arrabbi ma cerchi di mantenere un minimo di dignità. Dici sempre la verità, anche al costo di risultare scomodo". Matthew ha spiegato che il suo nome d'arte nasce dalla sua passione per il rock inglese.

La carriera musicale di Matthew

Non sono presenti su piattaforme singoli o album inediti del giovane cantante originario di Monza, che però, durante la prima puntata della nuova edizione di Amici, ha presentato Fammi. Il brano, contrariamente alla cover, ha mostrato una sua sfumatura pop, che potrebbe convivere con la sua anima rock. Proprio quest'aspetto ha convinto Rudy Zerbi ad affidarsi a lui, oltre alla sua abilità nel suonare la chitarra elettrica, che potrebbe servirgli nelle successive sfide all'interno della trasmissione.

Il percorso di Matthew ad Amici 2023

Dopo essersi esibito con Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys e il suo inedito Fammi nella prima puntata della nuova edizione di Amici, sia Lorella Cuccarini che Rudy Zerbi hanno espresso una preferenza nei suoi confronti. Proprio il secondo ha confessato: "Mi piace come scrivi, ti ho fatto cantare l’inedito perché volevo che tutti sentissero. Mi piace che suoni perché mischia molto bene la tua vena rock con il tuo essere attuale”. In quel momento, Matthew ha ammesso quando è nato il suo amore per la chitarra: "Io ho iniziato a suonare la chitarra nel 2019, sono andato a un concerto, ho visto il chitarrista e ho avuto un colpo al cuore. La chitarra mi ha salvato la vita, ero perso in un buio totale. La prima canzone che ho scritto era un brano d’amore per una ragazza". Dopo vari tentennamenti, ha deciso di scegliere Rudy Zerbi come guida all'interno del programma e nella seconda puntata, ha partecipato alla gara di canto, avendo come giudice proprio Irama. L'esibizione con Take A Walk On The Wild Side di Lou Reed è un successo e lo testimonia il primo posto in classifica, a pari merito con Lil Jolie.