Cancellato il tour di Simba La Rue: "Cause indipendenti dal volere dell'artista" Il Tunnel tour del rapper Simba La Rue è stato cancellato per motivi indipendenti dall'artista, come si legge nella nota stampa della sua agenzia.

Redazione Music

Simba La Rue

I concerti di Simba La Rue previsti per il Tunnel – live tour sono state cancellate, come rendono noto Colour Sound e Hangar Booking, società organizzatrici del live. Non sono noti i motivi dell'annullamento che, però, stando alle società "sono indipendenti dalle loro volontà e da quella dell'artista": il rapper avrebbe dovuto esibirsi per le date milanesi il 13 aprile al Mamamia di Senigallia, il 19 al Collisioni Rock Circus di Alba, il 21 al Tenax di Firenze, il 2 maggio all'Oreon di Roma, il 9 al Fabrique Milano. Gli organizzatori fanno sapere che per quanto riguarda i biglietti sarà possibile chiedere il rimborso.

A gennaio è stato pubblicato il secondo album del rapper, Tunnel, che segue di due anni l'esordio Crimi. Il lavoro del rapper è volato subito al primo posto della classifica FIMi degli album e primo successo discografico del 2024, certificato oro dopo poche settimane e che vedeva in tracklist featuring come quelli di Guè, Ghali, Sfera Ebbasta, Boy Mass, Paky, Tedua e l’immancabile Baby Gang con cui condivide l’etichetta No Parla Tanto. Tra i singoli che lo hanno anticipato ci sono "Agitato", passando per "Carne Halal" con Baby Gang e Escomar, "Spedizione punitiva" con Neima Ezza, "Levante" feat. Paky e "Taf Taf".

E proprio a Baby Gang è legata anche la fedina penale del cantante che proprio a maggio ha un appuntamento importante con la giustizia. Mohamed Lamine Saida – vero nome del rapper -, infatti, è atteso a difendersi assieme ad altre cinque persone per il caso della cosiddetta faida tra trapper: per Simba, anche lui già condannato per la sparatoria, era stata già disposta la sorveglianza speciale per un anno e 8 mesi, cosa che era stata negata a Baby Gang. Lo scorso 8 marzo, invece, il rapper era tornato nel featuring di "Butterfly", il nuovo singolo di Emis Killa.