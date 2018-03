in foto: Denishar Woods, 11 anni.

Cerebralmente morta dopo sei giorni di coma a causa di una scossa di elettricità presa mentre cercava di chiudere un rubinetto nel giardino della sua casa e che le ha letteralmente "fritto" gli organi. È successo ad una ragazza di soli 11 anni di Perth, Australia. Dopo aver tentato tutto il possibile, i medici hanno comunicato alla madre di Denishar Woods, questo il nome della vittima, che "è altamente improbabile che la figlia possa riprendersi a causa dei gravi e irreparabili danni al cervello riportati dopo lo choc". Al momento riesce a respirare solo con l'ausilio delle macchine, ma presto le verrà staccata la spina e per lei non ci sarà più nulla da fare. Se anche dovesse riuscire a sopravvivere, rimarrebbe per sempre in uno stato vegetativo. "Vorremmo solo che la nostra bambina tornasse indietro", hanno detto distrutti i suoi genitori.

Tutto è cominciato lo scorso sabato 3 marzo. Proprio quel giorno la madre di Denishar, Lacey Harrison, aveva denunciato una interruzione di corrente nella casa della famiglia, che è stata fornita loro dallo Stato. Le è stato detto che un elettricista sarebbe arrivato quella sera stessa o qualche ora più tardi, ma le era stato anche ordinato di non toccare nulla. È probabile che proprio a causa del guasto, il rubinetto in giardino sia diventato un conduttore neutrale di elettricità. Per questo, quando l'11enne l'ha toccato per chiuderlo, perché perdeva molta acqua, ha preso la corrente crollando al suolo in stato di choc. "Quando sono corsa da lei – ha raccontato la madre alla stampa locale – sembrava che il suo corpo stesse friggendo, ho avvertito io stessa un bruciore toccandola". A chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini che hanno sentito come uno scoppio provenire dall'abitazione dei Woods.

La ragazza è stata rianimata dai paramedici giunti sul luogo, ma ha subito dopo perso conoscenza. Giovedì scorso aveva addirittura aperto gli occhi, facendo sperare i suoi cari che avrebbe superato senza problemi l'incidente. Ma poi è peggiorata di nuovo, fino all'annuncio choc dei sanitari che hanno comunicato alla famiglia la morte cerebrale dell'adolescente. "Non voglio tornare in quella casa – ha detto la mamma di Denishar -. Ho altri sei bambini e ho paura che possano toccare anche solo l'interruttore della luce". Intanto, è stata avviata un'inchiesta da parte del Dipartimento governativo che si occupa della distruzione delle case per capire come sia potuta verificarsi una tragedia simile.