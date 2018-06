Leghista sin dalla gioventù, ex braccio destro di Umberto Bossi e ora anche di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti sarà sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio nel governo M5s-Lega che vedrà a Palazzo Chigi Giuseppe Conte. Un ruolo affidato a un leghista per provare a fare da contraltare al potere che Conte, indicato dai Cinque Stelle, potrebbe avere da presidente del Consiglio. Il nome di Giorgetti è circolato sin da subito nel totoministri e dall'inizio il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire era chiaro: o sottosegretario a Palazzo Chigi o ministro dell'Economia. Tanto che dopo lo stallo su Paolo Savona per via XX Settembre, in molti hanno tirato nuovamente fuori il suo nome per provare a uscire dall'impasse e convincere Mattarella a dare il via libera al governo giallo-blu.

Chi è Giancarlo Giorgetti

Nato a Cazzago Brabbia il 16 dicembre del 1966, Giorgetti è laureato in Economia all'università Bocconi. È commercialista professionista e revisore contabile, oltre a essere un grande tifoso di calcio con due passioni: il suo Varese e anche una squadra britannica, il Southampton, di cui ha fondato il primo fan club italiano. Di Giorgetti si è parlato molto negli ultimi tempi: prima in molti lo avevano indicato come possibile presidente della Camera (peraltro non sgradito persino al Pd), poi è stato fatto il suo nome anche per Palazzo Chigi, visto l'apprezzamento bipartisan della sua figura. Alla fine si è parlato di lui come ministro dell'Economia per poi finire a fare il sottosegretario a Palazzo Chigi. Nel passato di Giorgetti c'è anche una vicenda di cui si è tornato in parlare quando il suo nome è stato al centro del dibattito politico: nel 2004 ricevette una mazzetta (che fu lasciata sul suo tavolo quando lui non c'era), ma il numero due della Lega decise di mandarla indietro nel giro di poche ore. Quell'episodio, però, non fu denunciato da Giorgetti.

Giancarlo Giorgetti e la Lega

Entrò molto presto nella Lega, tramite Umberto Bossi. Fu eletto giovanissimo alla Camera dei deputati, a meno di 30 anni. E conquistò subito la fiducia di Bossi, tanto da essere inserito tra i 15 membri della segreteria federale del Carroccio. È l'unico di quella segreteria che ancora oggi ricopre un ruolo rilevante nel partito e, ora, anche nel governo. Giorgetti è stato segretario nazionale della Lega lombarda dal 2002 al 2012, poi capogruppo del Carroccio alla Camera dal 2013 al 2014 (dopo di lui toccò a Massimiliano Fedriga) ed è stato nominato nuovamente presidente dei deputati leghisti all'inizio di questa diciottesima legislatura.

La carriera istituzionale di Giancarlo Giorgetti

Giorgetti vanta una lunga militanza istituzionale: dal 1996 è deputato, eletto sempre con la Lega. Ha ricoperto anche altri ruoli politici e istituzionali: è stato revisore contabile del comune di Varese e anche sindaco del suo paese, Cazzago Brabbia, fino al 2004. Dal 2001 al 2006 è stato presidente della commissione Bilancio della Camera. Ruolo che ha avuto nuovamente tra il 2008 e il 2013, nella sedicesima legislatura. Anche se per pochi giorni, ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alle Infrastrutture nel 2001. Nel 2013, invece, ha fatto parte del gruppo di saggi indicati dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in quanto presidente della commissione parlamentare permanente. Nella scorsa legislatura, dal 2013 al 2018, è stato presidente della commissione parlamentare per l'Attuazione del federalismo fiscale. È stato anche il principale autore della legge sulla procreazione assistita 40/2004.