Quando ha sentito il suo cane abbaiare per il dolore e la paura si è affrettato per capire cosa stesse succedendo e poi per salvarlo dalle grinfie di un serpente velenoso che lo stava minacciando nel loro giardino. Non avrebbe mai immaginato che quel gesto di coraggio gli sarebbe costato la vita. E' successo in Australia, dove un ragazzo di 24 anni di Tamworth, a nord-ovest di Sydney, è stato morso e ucciso da un rettile che aveva aggredito il suo amico a quattro zampe.

Il ragazzo, di cui non è stata diffusa l'identità, è poi corso in casa a far vedere la ferita alla madre, che è riuscita a intrappolare il serpente in un vaso e ha portato immediatamente il figlio e l'animale in ospedale, ma tutto si è rivelato inutile: il siero antiveleno iniettato dai medici non è bastato a salvare il 24enne, che è morto un'ora dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Una vera e propria tragedia, causata da un tipo di rettile tra i più pericolosi del mondo, e cioè il cosiddetto brown snake, o serpente marrone.

"Normalmente non è un animale aggressivo – ha dichiarato alla stampa Harley Jones, cacciatore professionista di serpenti -. Attacca gli uomini solo se qualcuno tenta di prenderlo e si sente in pericolo: basta lasciarlo stare in pace e lui non attaccherà. Cercare di agguantare un serpente marrone è la cosa più sconsiderata che si possa fare". In Australia ogni anno sono circa 300 le persone che vengono morse da questi animali, ma solo una piccola parte sono casi mortali.