Trieste, trovato cadavere in un sacco: potrebbe appartenere alla scomparsa Liliana Resinovich Un cadavere è stato ritrovato questo pomeriggio a Trieste poco lontano dalla zona dell’ex ospedale psichiatrico della città. L’ipotesi è che possa trattarsi di Liliana Resinovich, la donna scomparsa lo scorso 14 dicembre.

A cura di Chiara Ammendola

Liliana Resinovich (Facebook)

Potrebbe appartenere a Liliana Resinovich il cadavere ritrovato a Trieste all'interno di un sacco nero. I resti umani sono stati rinvenuti quest'oggi nella vegetazione all'interno dell'area verde dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, il quartiere dove la donna viveva con il marito prima di scomparire la mattina del 14 dicembre scorso.

Stando a quanto si apprende sul posto sono giunti immediatamente polizia e carabinieri insieme ai vigili del fuoco. Ancora poche le informazioni trapelate finora ma sembra che il cadavere appartenga a una donna di corporatura esile: era avvolto in due sacchi neri che coprivano in parte il capo e in parte le gambe lasciando scoperta la parte del busto. Si trovava a circa cinquanta metri dalla strada principale del parco dell’ex Opp, nei pressi di via Weiss.

(notizia in aggiornamento)