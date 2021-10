Quando si raggiungerà il 90% dei vaccinati che potrebbe alleggerire l’obbligo di green pass Tenendo questo ritmo di vaccinazioni si arriverà al 90%, nuovo target individuato da Figliuolo, tra 1 mese e 28 giorni, cioè proprio a ridosso di Natale. Ce la faremo? Difficile dirlo, perché nel frattempo nell’ultima settimana sono drasticamente calate le prime dosi somministrate alla popolazione.

A cura di Davide Falcioni

Quando l'Italia raggiungerà il 90% di vaccinati contro il Covid-19, il green pass potrebbe essere rivisto e alleggerito. A dirlo nei giorni scorsi è stato il generale Francesco Paolo Figiuolo, commissario per l'emergenza covid. "Quando raggiungeremo il 90% dei vaccinati, e se poi i comportamenti continueranno ad essere responsabili come stiamo facendo tutti noi e le curve confermeranno l’andamento attuale, credo che il governo penserà un qualcosa che potrà andare verso un alleggerimento delle misure di contenimento attuali, come l’obbligo del green pass". "Sono sicuro che quando raggiungeremo quell’obiettivo ci potrebbe essere un allentamento delle misure in vigore oggi", ha spiegato il generale dell'Esercito.

Quando potremmo raggiungere il 90% di vaccinati

Ma quando si raggiungerà la fatidica soglia del 90% di popolazione over 12 vaccinata contro il Covid? Difficile dirlo con certezza, anche se a venirci in soccorso sono i dati sulla campagna d'immunizzazione comunicati dal Governo ed elaborati dal Sole 24 Ore: negli ultimi sette giorni la media è stata di 72.438 persone vaccinate ogni giorno: di queste, 68.994 hanno fatto la seconda dose, 321 il monodose, 3.123 sono "pregresse infezioni", ovvero persone che avendo avuto il covid concludono il ciclo vaccinale con una singola dose. Attualmente – considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale – la percentuale di parzialmente protetti è del 86,01% mentre l'82,10% è completamente vaccinato. Tenendo questo ritmo si arriverà al 90%, nuovo target individuato da Figliuolo, tra 1 mese e 28 giorni, cioè proprio a ridosso di Natale.

Esaurito l'effetto del green pass: in calo le prime dosi di vaccino

Ma ce la faremo a raggiungere il 90% di vaccinati? Difficile dirlo, perché determinante sarà il trend delle prime dosi somministrate e se ci si aspettava che il green pass avrebbe causato un repentino incremento purtroppo ciò non è avvenuto. Anzi, dati alla mano l'effetto positivo del certificato verde è durato meno di una settimana, passando da 421mila (8-14 ottobre) a 333mila (15-21 ottobre). Sempre stando alle elaborazioni di Lab24 sui dati ufficiali del governo mentre tra il 10 e il 15 ottobre le prime somministrazioni sono aumentate nei giorni seguenti il calo è stato significativo e pari a ben il 21%, con i picchi maggiori nella fascia 40-49 anni (-26,1%) e 50-59 anni (-25%).