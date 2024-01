Guardrail sfonda parabrezza e trapassa l’auto da parte a parte ma i 4 a bordo escono illesi Il guardrail ha trapassato l’auto da parte a parte, sfiorando solo i quattro a bordo. È accaduto nelle prime ore di oggi, domenica 21 gennaio, tra le strade del nel comune di Montespertoli, nella città metropolitana di Firenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma sfiorato nelle scorse ore in Toscana dove una vettura ha sbandato, finendo contro le barriere di protezione laterali della strada, infilandosi letteralmente dentro un guardrail che ha trapassato l’auto da parte a parte senza però fare feriti gravi. È accaduto nelle prime ore di oggi, domenica 21 gennaio, tra le strade del nel comune di Montespertoli, nella città metropolitana di Firenze.

L’allarme è scattato poco prima delle sei del mattino quando al numero di emergenza è arrivata la segnalazione per un grave incidente stradale in via Romita nel comune del Chianti fiorentino. Quando la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa è accorsa sul posto, si è trovata davanti a una scena terribile che per un attimo ha fatto temere il peggio.

Il guardrail infatti aveva sfondato il parabrezza, era entrato completamente nel mezzo e trapassato l’auto da parte a parte dopo aver attraversato sedili anteriori e posteriori. Con grande sorpresa di tutti i soccorritori, però, le persone all’interno erano tutte vive e addirittura nessuna di loro con ferite gravi. Un miracolo lo ha descritto qualcuno, visto che a bordo viaggiavano in quattro persone.

Leggi anche Teramo, così i detenuti ricevono mini cellulari in carcere da parte dei parenti

La lamiera della barriera infatti ha sfondato il vetro ma ha attraversato la vettura nella parte centrale, sfiorando solo i quattro a bordo che erano ai lati. I quattro giovani sono stati estratti con attenzione dai pompieri che, hanno dovuto tagliare la barriera, e infine affidati alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto in ambulanza. Nessuno di loro però ha riportato danni gravi.

Le ferite più gravi le ha riportate il conducente che è stato portato in pronto soccorso per le cure del caso. Solo escoriazioni per gli altri tre passeggeri che sono stati medicati e subito dimessi.