Bollettino Covid, in Italia 60.556 nuovi casi e 425 morti nella settimana 14-20 dicembre 2023: i dati Secondo il bollettino Covid della settimana 13-20 dicembre 2023, i nuovi casi in Italia sono 60.440 (+7,2% rispetto ai 7 giorni precedenti) e 425 i morti. In aumento anche incidenza e ricoveri. Vaia: “I dati confermano una sostanziale stabilizzazione della curva epidemica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Casi Covid e decessi in salita nella settimana che precede le feste di Natale. Secondo l'ultimo bollettino, reso noto dal Ministero della Salute, tra il 14 e il 20 dicembre 2023 si registrano 60.440 contagi con un aumento del 7,2% rispetto alla settimana precedente, quando ne erano stati segnalati 56.404, e 425 morti con una variazione di +34,5% rispetto ai sette giorni precedenti, quando ne erano stati 316.

"I dati confermano una sostanziale stabilizzazione della curva epidemica. Indicano, altresì, che soprattutto nelle Regioni che hanno promosso maggiormente la campagna di vaccinazione e di protezione dei fragili l'andamento è in diminuzione. Si mantiene sotto la soglia epidemica l'indice di trasmissibilità e, soprattutto, contenuto il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed in area medica", ha commentato il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia.

In aumento l'incidenza: le regioni più a rischio

Stando a quanto comunicato dal Ministero della Salute, ad aumentare è anche l'incidenza settimanale (14/12/2023-20/12/2023) dei casi diagnosticati e segnalati, che risulta in crescita nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata è stata riportata nella Regione Abruzzo (224 casi per 100.000 abitanti), come già nella precedente settimana, e la più bassa in Sicilia (3 casi per 100.000 abitanti).

La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale è la fascia 90+ anni. L’incidenza settimanale è sostanzialmente stabile in tutte le fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 59 anni, stabile rispetto alle settimane precedenti. La percentuale di reinfezioni è circa il 46%, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente.

L’indice di trasmissibilità (Rt), invece, basato sui casi con ricovero ospedaliero al 12/12/2023 è sotto la soglie epidemica, pari a 0,96 (0,93–0,99), in aumento rispetto alla settimana precedentee, quando era pari a 0,80.

La situazione dei ricoveri Covid in Italia

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, il ministero della Salute ha precisato con l'ultimo bollettino che il tasso di occupazione in area medica al 20 dicembre è pari all’11,8% (con un totale di 7.360 ricoverati) rispetto all'11,9% (7.426 ricoverati) del 13 dicembre. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sempre al 20 dicembre è pari al 3,1% (276 ricoverati), rispetto al 2,7% (240 ricoverati) del 13 scorso.