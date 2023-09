Bollettino Covid, in Italia 36.081 contagi per Coronavirus nell’ultima settimana: i dati Negli ultimi sette giorni sono stati registrati 36.081 nuovi contagi, ancora in aumento rispetto ai 30.778 della scorsa settimana (+17,34%). L’incidenza sale a 61 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 52 della scorsa settimana.

Rallenta la crescita dei casi di Covid in Italia. Nell'ultima settimana sono infatti stati registrati 36.081 nuovi contagi, ancora in aumento rispetto ai 30.778 della scorsa settimana (+17,34%). Il trend di crescita, tuttavia, è diminuito rispetto ai sette giorni precedenti, quando era stato di un +44%.

È quanto emerge dal bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità, secondo cui l’incidenza sale a 61 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 52 della scorsa settimana. Cresce anche l’occupazione dei letti in Area medica che si attesta al 4,1% (era al 3,8% la scorsa settimana) con un totale di 2.533 ricoverati. Aumenta anche l’occupazione delle terapie intensive (1% rispetto allo 0,9% della precedente rilevazione) dove sono ricoverate 91 persone. In calo l’indice Rt a 1,08 rispetto all’1,2 della precedente rilevazione.

Ema: "I vaccini proteggono contro la variante Eris"

I vaccini adattati approvati dall'Ue proteggono anche contro la variante Eris. Lo ha affermato la direttrice dell'Ema Emer Cooke. "Eris è una delle varianti che abbiamo seguito e i nuovi vaccini proteggono anche contro Eris", oltre che "contro le più recenti varianti in circolazione". "La pandemia è superata – ha aggiunto Cooke – ma il virus è ancora una minaccia per i soggetti a rischio, quindi persone con più di 65 anni, quelle con condizioni di salute precarie e le donne incinte devono vaccinarsi".

L'ultima versione di Omicron, ora dominante in Italia, ha una maggiore capacità di sfuggire alle difese anticorpali. Secondo la fondazione Gimbe i contagi sono quintuplicati in un mese.

