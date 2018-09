L'uomo di ferro è Alex Zanardi. A 52 anni (li compirà il prossimo 23 ottobre) è l'Ironman italiano che a Cervia, unica tappa italiana nel circuito mondiale, nella prova più dura del triathlon (3.8 km a nuoto, 180 km in bici e 42.2 km di corsa) ha chiuso al quinto posto alle tedesco Andi Boecherer (8h 01’ 50”) ma con il tempo di 8h 26’ 06” ha stabilito il nuovo record del mondo paralimpico e migliorato il suo precedente primato di Barcellona (8h 58’ 59”, nel 2017).

Sono felicissimo. In gara c’erano 2700 partecipanti, molti erano professionisti dell’Ironman che evidentemente sono andati più piano di me. Io sono arrivato al quinto posto assoluto, incredibile! E poi pure il record del mondo per un atleta disabile, 8 ore e 26 è tanta roba!

A un anno di distanza un'altra bella emozione che racconta Sky Sport con la voce rotta dalla fatica e dalla gioia incredibile. Ennesima impresa nella carriera di uno sportivo che non s'è mai arreso.

Sono orgoglioso di questo risultato – ha aggiunto Zanardi che racconta nel dettaglio le varie prove -. Sono andato fortissimo nel nuoto poi come al solito ho commesso anche qualche errore che ha rischiato di complicare tutto… mi sono ribaltato in una curva ma in realtà l’ho fatto apposta altrimenti si sarebbero annoiati… Poi mi si è incastrato il guanto durante il rifornimento e ho preso in pieno la stazione di rifornimento.