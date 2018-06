Si inaugura stasera, venerdì 1 giugno, alle ore 19.00, al Museo Madre – museo d’arte contemporanea Donnaregina, una mostra dedicata a Mario Martone, regista teatrale e cinematografico, esponente da 40 anni della migliore cultura italiana partita da Napoli. E nella città partenopea sarà inaugurata la mostra "1977 2018. Mario Martone Museo Madre", la prima retrospettiva dedicata al regista napoletano, a cura di Gianluca Riccio, concepita come un viaggio all'interno del suo percorso artistico che, nell'arco di quarant'anni, si è articolato fra azioni performative, cinema, teatro e opera lirica. La mostra sarà visitabile fino a settembre, al fine di conoscere meglio l'opera di questo straordinario, versatile esponente del panorama culturale del Belpaese.

In mostra Martone presenterà un film-flusso prodotto dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, installazione che entrerà a far parte della collezione permanente del museo regionale campano, realizzata attraverso il montaggio dei materiali conservati nell'Archivio Mario Martone, in collaborazione con PAV e con il supporto della Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia.