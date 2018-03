La foto di un bambino intento a fumare Ice da una pipa ha fatto il giro del mondo e scatenato un vero e proprio putiferio sui social network. L'immagine è stata pubblicata martedì sera e mostra tre uomini che assistono il bimbo di pochi mesi di vita mentre fuma: uno gli tiene la pipa ben salda in bocca, uno lo tiene per la manina e uno invece scalda con un accendino il contenuto della pipa.

La pubblicazione dell'immagine ha innescato un acceso dibattito: in molti si sono indignati, altri hanno detto di aver avuto il voltastomaco mentre altri ancora hanno fatto presente che molto probabilmente quello immortalato non è un bambino in carne ed ossa ma un bambolotto: "E' inespressivo, non può essere un vero bimbo". L'immagine è stata pubblicata in Australia, paese che secondo il National Drug and Alcohol Research Center nel 2016 ha incrementato l'uso di metamfetamina triplicandola nel 2016 rispetto ai precedenti cinque anni: sarebbero 268mila gli australiani, compresi molti giovanissimi, che ne fanno uso.