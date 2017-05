Era andato in ospedale a soli 21 anni per una gamba rotta a seguito di un incidente stradale, ma ne è uscito solo morto all'età di 75 anni. È l'incredibile storia di un uomo scozzese, ex militare britannico, James Morris, deceduto nei giorni scorsi al Wester Moffat Hospital dopo oltre cinque decadi in cura. L'uomo era rimasto ferito nel lontano 1962, mentre prestava servizio in Germania con il suo reparto, vittima di uno spaventoso incidente stradale in jeep. Riportato in patria per essere sottoposto a un intervento chirurgico alla gamba, non è mai più tornato a casa perché durante l'operazione qualcosa è andato storto e l'uomo è finito in uno stato vegetativo.

Dopo alcuni mesi di cura, infine, aveva ripreso conoscenza ma senza avere più il controllo del corpo. Nel corso degli anni infine è riuscito a dire solo pochissime parole con le quali comunicava. Per questo è rimasto in ospedale per ben 54 anni, intervallati solo da pochissimi giorni quando ai familiari era permesso portarlo a casa in occasione delle festività. Un tempo lunghissimo che di fatto fanno dell'uomo un recordman, almeno in patria, visto che non si hanno notizie di altri casi di pazienti che hanno passato più di 54 anni in un ospedale pubblico.

Nella struttura sanitaria britannica l'uomo era ormai uno di famiglia e tutti gli volvevano bene. "È un posto per giovani disabili e negli anni ho visto passare innumerevoli pazienti e personale ma tutti sono stati eccezionali a prendersi cura di un uomo per tutta la sua vita, non possiamo essere più grati" ha ricordato infatti il fratello di James, Karl Morris, raccontando le attenzioni degli operatori che talvolta organizzavano qualcosa di speciale apposta per lui