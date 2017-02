Jennifer Asbenson aveva solo 19 anni quando è stata rapita nel 1992, a Desert Hot Springs, California, da Andrew Urdiales, un serial killer che avrebbe ucciso almeno otto donne. L’allora teenager è stata l’unica delle sue vittime a riuscire a fuggire. La Asbenson è recentemente tornata su quella che ricorda essere la scena esatta del suo rapimento per girare un video dei suoi ricordi circa l'attacco. “Volevo che gli altri capissero quello che ho provato io. Che lo facessero in tempo reale” ha spiegato la donna, che ora ha 43 anni, a News.com.au.

La Asbenson lavorava come baby-sitter all’epoca. Dopo aver finito il suo turno, è uscita per tornare a casa e un uomo le ha offerto un passaggio. La 19enne ha prima rifiutato, ma poi ha ci ha ripensato: “Ho pensato: ‘non può essere quel genere di maniaco di cui si sente parlare in tv’”. Invece era proprio così. Tuttavia l’uomo l’ha riaccompagnata a casa senza problemi, prima però le ha chiesto il suo numero di telefono. La giovane le ha dato un numero falso. E’ stato l’inizio dell’incubo.

Il giorno dopo l’uomo si è fatto trovare davanti casa della giovane, indignato dopo aver scoperto che il numero non era quello di Jennifer. “Mi ha afferrato per i capelli e ha spinto la mia testa nel cruscotto. Ricordo di aver pensato che si trattava di uno scherzo: non poteva essere vero. Poi ho visto una pistola e sono rimasta scioccata” ricorda. Dopo averla legata, l’ha portato in una zona remota del deserto, l’ha fatta scendere dall’auto e con un coltello le ha tagliato i vestiti. La ragazza si è però salvata dallo stupro grazie ad un problema di “disfunzione erettile” del suo aggressore. A quel punto il serial killer, avrebbe cercato di rivestirla per dirgli che l'amava. Jennifer ha cercato di dire qualcosa, ma le bene glielo hanno impedito.

Insoddisfatto Urdiales ha cercato di strangolarla. La ragazza avrebbe tentato di fuggire, ma l’uomo l’ha subito raggiunta e fatta sedere con la forza in macchina. “Ero convinta che sarei morta, ne ero certa” ricorda. Jennifer a quel punto decide per un gesto estremo: apre lo sportello della vettura e getta dall’auto in corsa. Ma non è finita. Urdiales ferma l’auto e la rincorre con un coltello. La 19enne però riesce a fermare un camion sulla strada. A bordo ci sono due marines che la portano in un distributore di benzina per chiamare la polizia. Incredibilmente, però, nessuno crede alla storia di Jennifer. Ci vorranno altri cinque anni per vedere Urdiales dietro le sbarre. Nel frattempo l’uomo ucciderà altre 3 vittime nell’Illinois. L’uomo è ancora sotto processo e rischia la pena di morte.