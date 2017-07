Don Emmanuel Runditse, parroco a Majano (Udine) da cinque anni, è stato multato perché le campane della sua chiesa di San Pietro e Paolo superano la soglia fissata per legge dei 60 decibel. Sono insomma rumorose per cui lui dovrà pagare una multa di circa quattromila euro (2000 euro di multa e 1800 più Iva per le spese sostenute). La multa al parroco arriva da un esposto, presentato l’anno scorso, di quattro compaesani che proprio non ne potevano più di quelle campane rumorose. Lo scorso marzo l’Arpa ha effettuato i rilevamenti, posizionando nel paese una centralina per rilevare i decibel del suono, ed effettivamente si è scoperto che le campane suonano troppo forte per cui avevano ragione i cittadini di Majano. Non sembra però aver accettato la situazione don Emmanuel, sacerdote che viene dal Burundi e che, come ricorda Il Gazzettino, in passato ha vissuto situazioni ben più drammatiche di queste (ad esempio quando, mentre celebrava la messa nel suo Paese, furono uccisi sotto i suoi occhi 122 fedeli riuniti in preghiera).

Lo sfogo del parroco: “O ce l’hanno con me o è un attacco alla Chiesa” – “Cosa ne penso? – si è lamentato il parroco con il quotidiano -. Che o ce l'hanno con me, personalmente, e a quel punto me ne vado, se qui non mi vogliono più, o si tratta di un vero e proprio attacco alla Chiesa e alla fede cristiana. Sessanta decibel? Allora tutte le campane d'Italia dovrebbero smettere di suonare, perdendo una tradizione di secoli e secoli. Si figuri, poi, che confusione possono fare le nostre campane, che suonano alle 7 alle 12 e alle 19. O se muore qualcuno. Perché ormai non si suona più per i nuovi nati, che non ci sono, o per i matrimoni, una rarità pure quelli”. Il sacerdote ha inoltre fatto notare che quelle campane sono ancora da pagare: “Quando sono arrivato in parrocchia – ha spiegato – ho trovato 130mila euro da pagare, per queste campane; adesso si sommano pure i soldi della multa. Domenica, a messa, chiederò ai fedeli di essere generosi, più di quello che sono sempre, perché siamo sommersi di debiti”.