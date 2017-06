in foto: Due persone in scooter in Thailandia (repertorio)

Il padre ne aveva denunciato la scomparsa ma non poteva immaginare che fine avesse fatto la figlia. Martedì 20 giugno, finito l’orario delle lezioni, la giovane studentessa non era tornata a casa e la sua famiglia non era riuscita a contattare la figlia in nessun modo. Ciò aveva convinto il padre della ragazza 11enne a rivolgersi alla polizia di Rayong, poco più di 180 chilometri da Bangkok, capitale della Thailandia, che soltanto in seguito avrebbe scoperto la realtà.

Trovata nuda in una foresta.

Denunciata la scomparsa, la polizia thailandese si era subito lanciata in una vasta operazione di ricerca per scoprire dove si trovasse la ragazza e ripercorrere i suoi passi dopo l’uscita da scuola. Ogni speranza di ritrovarla era, però, svanita quando, intorno alle 20 di mercoledì sera, gli agenti avevano ritrovato il cadavere dell’11enne privo di vestiti in una foresta adiacente un campo di tapioca.

Sullo scooter con un amico del padre.

In seguito, le indagini avevano permesso di rivelare che Wichai Chotsena, un carpentiere amico del padre della vittima, aveva prelevato la ragazza all’uscita di scuola lo stesso giorno della scomparsa ma che, invece di riaccompagnarla a casa, l’aveva portata in una foresta a bordo del suo scooter. Inizialmente, l’uomo aveva dichiarato che la ragazza fosse caduta dal mezzo per poi ammettere di averla portata nel bosco e di averla molestata ma non stuprata.

L’11enne avrebbe provato a fuggire ma sarebbe stata raggiunta e strangolata dal suo assalitore, che l’avrebbe privata dell’uniforme della scuola dopo l’uccisione per ostacolarne l’identificazione. L’autopsia eseguita sul cadavere della ragazza permetterà di comprendere se ci sia stato anche uno stupro.