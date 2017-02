E' morto, all'età di soli 25 anni, il giovane maresciallo dei carabinieri Giacomo Marzaro: il militare, malgrado la giovanissima età, da circa un anno comandava la stazione di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta. Marzaro si è suicidato nella notte fra lunedì 30 e martedì 31 gennaio in un alloggio della caserma sparandosi con la pistola d'ordinanza.

L'ufficiale dei carabinieri durante l'attività di servizio in Sicilia si era anche distinto per l'impegno con cui, negli ultimi giorni, aveva aiutato la popolazione e i volontari ad affrontare l'emergenza neve. Sono ancora sconosciute le ragioni del suicidio del 25enne, che non ha lasciato messaggi, né biglietti per motivare il suo gesto estremo: a tal proposito, è stata aperta un'inchiesta per fare piena luce su quanto accaduto.

Marzaro era originario di Pordenone e aveva studiato al liceo classico “Leopardi Majorana”. Figlio di un medico di base, aveva optato per la carriera militare nell'arma dei Carabinieri. A Zoppola, suo paese di origine, era ancora molto legato e vi faceva ritorno ogni volta che ne aveva la possibilità.