Pensavano di cavarsela senza nessuna conseguenza dopo aver compiuto quello che credevano un semplice atto vandalico ma, dopo essere stati immortalati dalle telecamere di sicurezza della zona, due giovani turisti italiani in vacanza in Thailandia invece sono finiti in guai seri. I due, di 18 e 20 anni, infatti sono stati ripresi mentre alle 3.30 di sabato mattina strappavano senza alcun motivo le bandiere thailandesi all'esterno di un hotel di Krabi, un reato considerato molto grave nel Paese perché sinonimo di offesa all'intera popolazione locale e per questo son previste pene fino ad un anno di carcere.

Come racconta il Bangkok Post,m il video dei due ragazzi è stato diffuso su Facebook e YouTube e visto da centinaia di migliaia di thailandesi che hanno iniziato a inondare di insulti e commenti molto duri i due giovani e a chiedere l'intervento della polizia. I due così sono stati identificati e arrestati dalle forze dell'ordine locale e costretti a scusarsi in un video in cui si dicono pentiti per l'accaduto. "Eravamo molto, molto ubriachi. Amiamo la Thailandia, amiamo i thailandesi, ma non conoscevano la legge. Vogliamo chiedere scusa" hanno spiegato i due nel filmato, aggiungendo che nel loro paese – l'Italia – "la bandiera non è così importante". I giovani probabilmente saranno sanzionati e rispediti in Italia.