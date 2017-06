La studentessa britannica di 20 anni Rebecca Coriam potrebbe essere stata costretta a fare sesso con un uomo davanti alla fidanzata di lei nei momenti primi di scomparire nel nulla dalla nave da crociera su cui si era imbarcata come animatrice per minori. È quanto emerge dalle ultime indagini private sulla misteriosa sparizione della donna avvenuta nel marzo del 2011 mentre la nave era in navigazione vicino a Puerto Vallarta, in Messico.

Le autorità locali che indagavano sul caso avevano chiuso l'episodio stabilendo che era stata un'onda anomala a gettare la 20enne in acqua, ma esami successivi hanno scoperto che non vi era stata alcuna turbolenza del mare nella notte della sparizione. Ora la famiglia crede che la ragazza sia stata gettata in mare da un membro dell'equipaggio che l'avrebbe costretta anche ad avere un rapporto sessuale davanti alla sua fidanzata perché lesbica. La famiglia di Rebecca crede che la 20enne non avesse accettato di avere rapporto sessuale a tre con l'uomo e la donna e per questo gettata in mare. I genitori di Rebecca Coriam hanno anche assunto un investigatore privato che ha già identificato il presunto aggressore e ora chiedono al governo britannico un'inchiesta sulla scomparsa della ragazza, ma anche una verifica di tutto quello che la polizia nelle Bahamas non ha mai fatto.