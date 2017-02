Un tribunale canadese ha riconosciuto a un ex dipendente di Burger King un risarcimento di 46mila dollari: l'uomo era stato licenziato dal colosso dei fast food per essersi portato a casa, senza pagarlo, un panino, patate fritte e una bevanda. Il "furto" era stato definito "intollerabile" dai dirigenti della società, che avevano licenziato in tronco Usha Ram, una donna di 55 anni originaria delle Fiji che da anni lavorava in un Burger King di Vancouver. Nella sua sentenza, il giudice Lisa Warren ha definito il comportamento dei dirigenti della società "irragionevole, ingiusto e insensibile": con il licenziamento, infatti, hanno messo una lavoratrice che si era sempre dimostrata precisa e professionale in un mare di guai. La donna, infatti, ha faticato molto a trovare un altro impiego a causa della sua non più giovane età, dell'istruzione e della conoscenza approssimativa della lingua inglese.

La lavoratrice licenziata per aver "rubato" un panino.

Quando è stata licenziata, nel gennaio del 2014, Usha Ram guadagnava 21mila dollari all'anno e lavorava a tempo pieno. Suo marito, disabile fisico, e sua figlia con un ritardo mentale la aspettavano tutti i giorni a casa, ma nessuno dei due poteva contribuire economicamente al bilancio familiare. Per questo il Tribunale ha riconosciuto una grave colpa a Mohammed e Michael Lacombe, titolari del negozio Burger King, che sono stati condannati a risarcire con 21 mila dollari di mancati guadagni la lavoratrice, più altri 25 mila come risarcimento per i danni morali.

Il presunto "furto" si è verificato il giorno di Santo Stefano del 2013: Usha Ram chiese al responsabile del fast food se poteva portarsi a casa un panino con del pesce, una bibita e delle patate fritte senza pagare, perché non aveva con sé il suo portafogli. Ricevuto l'ok se n'era andata con il "prezioso bottino", salvo il giorno dopo ricevere una lettera di licenziamento per furto.