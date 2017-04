E' stato grazie a un rapporto sessuale con il suo fidanzato che Laura Woolley ha scoperto di avere un tumore all'utero, malattia che mai era stata diagnosticata nei ben cinque test di controllo che aveva fatto in precedenza. La donna, ballerina di 31 anni, si trovava in Messico per uno spettacolo insieme al suo compagno. Dopo un rapporto intimo ha notato un sanguinamento anomalo che l'ha insospettita e convinta a fare nuovi esami più approfonditi: è stato così che Laura ha scoperto di un cancro all'utero in una posizione molto inusuale e in una forma estremamente rara.

La 31enne ha così avviato un lungo ciclo di chemioterapia e radioterapia nel tentativo di ridurre il tumore fino a quando i medici non sono intervenuti chirurgicamente per eliminarlo. "Ogni volta che facevo sesso con il mio fidanzato sentivo dolore", ha spiegato la donna al Sun, "mi sono sempre sottoposta a regolari visite ma non è mai emerso nulla. Mi dicevano che magari era lo stress, ma sentivo che nel mio corpo qualcosa non andava e purtroppo avevo ragione". La ballerina ha tenuto il problema per sé, non riferendo nulla alla sua famiglia e arrivando a fare sesso con il suo uomo solo dopo aver bevuto per poter tollerare meglio il dolore. Dopo un episodio particolarmente fastidioso in Messico si è sottoposta all'ennesima visita e dalla biopsia è emersa la diagnosi choc.