Ancora tensione nel Regno Unito. A pochi giorni di distanza dagli attentati che hanno scosso il Paese, in attesa di conoscere il risultato delle elezioni dell’8 giugno, i cittadini britannici si sono trovati davanti all’ennesima violenza, stavolta, fortunatamente non collegata al terrorismo di matrice islamica.

Mentre i clienti del ristorante indiano Needo Grill di Whitechapel, situato nella zona orientale di Londra, erano intendi a gustarsi un pasto considerato esotico o tradizionale, a seconda delle proprie origini, tre persone hanno fatto irruzione nel locale mettendo in atto un’aggressione in pieno stile “Arancia Meccanica” ai danni due persone sedute ad uno dei tavoli.

Uno dei presenti ha documentato l’accaduto tramite delle riprese effettuate con il proprio smartphone e, successivamente, ha diffuso il video tramite sui social network. Le immagini mostrano tre uomini armati di mazze intenti ad urlare e a spaccare i piatti e i bicchieri, come dimostra il rumore in sottofondo. L’uomo e la donna seduti al tavolo preso di mira sono stati feriti lievemente. Ancora ignota la ragione dell’aggressione. La polizia ha diffuso il video per identificare i responsabili.