Con i suoi scatti ha raccontato tante guerre e conflitti nel mondo. Se ne è andato oggi, a Parigi all'età di 69 anni, il fotoreporter statunitense Stanley Greene. Ad annunciarlo, Jean-François Leroy, direttore di Visa Pour l’Image, storico festival dedicato al fotogiornalismo che si svolge dal 1989 a Perpignan.

Nato a New York, Stanley Greene era stato prima pittore, poi impegnato nei Black Panters. Aveva iniziato il suo percorso professionale nel 1971, come assistente di Eugene Smith, documentando la scena punk di San Francisco di quegli anni. Fotografo di guerra per le agenzie VU e poi NOOR, aveva seguito numerosi conflitti tra cui Darfur, Ruanda, Balcani, Afghanistan, Kashmir e Libano. Molto apprezzati furono i suoi reportage della guerra in Cecenia, sulla caduta del muro di Berlino, sull'assalto al parlamento moscovita ordinato da Boris Eltsin dal quale scampa per miracolo. E ancora negli anni novanta fotografa la guerra e la carestia in Sudan e le conseguenze del disastro di Bhopal, in India. Nel 1994 Medici senza frontiere lo invita a seguire e documentare le proprie operazioni di soccorso durante l’epidemia di colera in Ruanda e Zaire (oggi Repubblica democratica del Congo).

Nella sua carriera ha vinto cinque premi del World press photo e il W. Eugene Smith award nel 2004. Il suo ultimo progetto è 2010, Black Passport, un diario che racconta il suo modo di intendere il ruolo sociale del fotogiornalista. Il suo ultimo evento in pubblico è del 21 aprile: la Sem Press lecture, una conferenza annuale che si svolge durante il festival del World press photo ad Amsterdam.