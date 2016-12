Si parla spesso degli effetti terapeutici della marijuana, uno dei motivi principali per cui è stata legalizzata la cannabis in molti stati Usa. Eppure la marijuana non sembra essere un toccasana per tutti, anzi per un certo numero di persone ha effetti opposti generando sintomi molto fastidiosi come nausea, dolori addominali e vomito ciclico. Si tratta della cosiddetta Sindrome iperemetica da cannabinoidi che può colpire chi fa un consumo cronico di cannabis. Una sindrome ancora poco conosciuta e studiata e che per questo raramente è associata ai disturbi fisici lamentati dai pazienti. Con la sempre maggiore diffusione di stati dove la marijuana è legale, però, le diagnosi di iperemesi da cannabinoidi stanno aumentando sempre di più.

Lo certifica uno studio Usa sul tema, riportato dalla Cbs, che ha raccolto i dati su due ospedali del Colorado dal 2009 in poi cioè da quando la marijuana medica è diventata ampiamente disponibile nello stato. Il report ha constatato che nei pronto soccorso dei due centri medici le diagnosi per CHS sono quasi raddoppiate dal 2012, cioè da quando lo Stato ha legalizzato la marijuana anche per uso ricreativo. "È certamente qualcosa che prima della legalizzazione non si era mai vista", spiegano gli esperti.

Ancora oggi al di fuori del Colorado, quando i pazienti lamentano questi sintomi, la sindrome non viene presa in considerazione perché in parte i medici non la conoscono abbastanza e in parte perché i pazienti non vogliono ammettere di usare una sostanza che è illegale. Ancora non è chiaro al momento cosa provochi esattamente la CHS e perché la cannabis in alcuni provochi sintomi che in realtà dovrebbe curare. I pochi studi in merito hanno solo stabilito che i pazienti trovano sollievo con docce e bagni caldi in abbondanza e che i sintomi nella stragrande maggioranza dei casi spariscono dopo aver interrito l'assunzione.