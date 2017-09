Dopo aver visto la sua pancia crescere a vista d'occhio, parenti e amici le avevano consigliato di fare un test di gravidanza che effettivamente era risultato positivo, ma in realtà dietro quel rigonfiamento improvviso dell'addome vi era ben altro. È la storia di una giovane donna britannica, la 22enne Kirsty Butler, che da successivi esami clinici ha scoperto infatti che a far crescere la sua pancia non era il bimbo che era stato appena concepito ma una enorme cisti ovarica che aveva raggiunto un diametro di circa 30 centimetri.

La notizia della gravidanza che doveva portare gioia e allegria si è rivelata per la ragazza gallese di Swansea e per il suo compagno l'inizio di un calvario. Quando la 22ene si era presentata dal medico con il test di gravidanza positivo, il dottore, vedendo la pancia, le aveva detto che poteva essere incinta anche di 30 settimane cioè di circa otto mesi, ma dopo i controlli del caso si è scoperto che il bambino che aveva in grembo era solo di appena sei settimane e che responsabile di tutto era la cisti.

Purtroppo per rimuovere l'enorme massa la coppia ha perso anche quello che poteva essere il loro primogenito La cisti infatti minacciava di schiacciarle il ventre e i medici hanno dovuto operarla. "Ho deciso di aspettare fino all'undicesima settimane prima dell'operazione per dare più possibilità al bambino ma quando ho fatto un controllo la settimana prima dell'interevento, mi è stato detto che non c'era il battito cardiaco. Il mio bambino era stato superato dall'enorme cisti" ha raccontato la 22enne ai giornali locali .