Visto il grosso pancione molti tra parenti amici durante la gravidanza credevano aspettasse dei gemelli, in realtà la donna aveva in grembo solo un bimbo nato però con un peso record di oltre 6,3 Kg. Il parto record è avvenuto nello stato della Loiuisiana, negli Stati uniti, dove la mamma, LaQueena Hunter-Grover, è stata ricoverata in un ospedale della sua città, Des Allemands. "La gente veniva da me e mi diceva ‘Oh, penso che siano dei gemelli o addirittura tre gemelli', altri invece mi prendevano in giro scherzosamente dicendo, ‘Forse c'è un altro nascosto dietro uno dei bambini' ", ha raccontato la 43enne.

La donna, che è già madre di altri tre bambini tutti venuti al mondo con peso nella norma, non ha voluto rivelare se si sia trattato di parto cesareo e o di un parto naturale. Come raccontano i giornali locali, il piccolo, chiamato Loyalty Adonis, è venuto al mondo lo scorso 9 dicembre ma solo in questi giorni gli è stato permesso di lasciare l'ospedale. Proprio a causa della sua mole e di alcuni problemi connessi, infatti, i medici hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva neonatale per circa un mese prima di dimetterlo. Fortunatamente però ora il piccolo sta bene ed è tornato a casa.