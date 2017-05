Un militare statunitense, già di stanza alla caserma Del Din di Vicenza, rischia di finire a processo in Italia con le pesantissime accuse di violenza sessuale, lesioni e le minacce dopo che la sua ex fidanzatina Italiana lo ha denunciato alle forze dell'ordine rivelando alcuni gravi episodi di cui sarebbe stata vittima quando era ancora minorenne. I due si erano conosciuti proprio in Italia nel 2012, quando lei aveva appena 16 anni e lui 22 ma con un matrimonio e un divorzio già alle spalle negli Stati Uniti. La relazione sarebbe andata avanti normalmente per qualche mese fino a quando il ragazzo è stato inviato ed è partito per una missione in Afghanistan.

Al suo rientro, secondo il racconto della ragazza, era diventato un uomo diverso. Il militare avrebbe mostrato sempre più frequentemente atteggiamenti violenti nei suoi confronti, dovuti spesso all'abuso di alcol, fino alla violenza sessuale e alle percosse. Ad un certo punto il militare avrebbe anche minacciato la ragazza di pubblicare su Facebook le sue foto nuda. Solo a questo punto la ragazza , ora maggiorenne, ha deciso di denunciare ai carabinieri il militare che nel frattempo è stato trasferito in Corea del Sud. La Procura ha avviato quindi un fascicolo sul caso che ora è alle battute finali.