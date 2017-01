Turista sbranato dalle tigri in uno zoo cinese (video Scmp.com). in foto:

Shock in Cina, dove un turista è morto sbranato da tre tigri mentre stava visitando lo zoo di Ningbo Younger, nella provincia orientale di Zhejiang insieme alla sua famiglia. La terribile scena si è consumata davanti agli occhi esterrefatti della moglie e del figlio. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo, non ancora identificato, si sarebbe spinto oltre la recinzione dei felini che stavano mangiando. Un video mostra come venga improvvisamente bloccato a terra da uno dei grossi animali, mentre con le sue fauci tiene stretti il collo e la testa del visitatore.

I responsabili dello zoo hanno utilizzato cannoni ad acqua e petardi per spaventare le tigri e farle lasciare la loro preda, ma ogni tentativo è stato vano, finché uno dei felini non è stato abbattuto ed il corpo del turista, il cui calvario è durato più di un'ora, è stato recuperato e trasportato d'urgenza in ospedale. Secondo alcune fonti della stampa locale, l'uomo sarebbe morto durante il trasporto al pronto soccorso per le profonde ferite riportate. Poco dopo, il giardino zoologico è stato evacuato. "È stato terribile, ho visto una delle tigri sbranare quell'uomo, che aveva tutto il volto sporco di sangue", ha raccontato un testimone.

Non è la prima volta che un episodio del genere accade in Cina. Soltanto lo scorso anno, a luglio, una donna di 57 anni era stata sbranata nel tentativo di salvare la figlia dall'attacco di una tigre in un safari di Pechino. La ragazza è riuscita a cavarsela con ferite multiple lungo il tutto il corpo, ma per la madre non c'è stato nulla da fare. Per questo molti nelle ultime ore si stanno domandando se le misure di sicurezza negli zoo nazionali siano sufficienti o meno a garantire la tranquillità dei visitatori.