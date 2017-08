in foto: "Venere e Cupido" di Artemisia Gentileschi

Si intitola "Amanti. Passioni umane e divine", la 13/a mostra internazionale d'arte di Illegio (Udine) che fino all'8 ottobre porta per la prima volta, in Italia, un'elegantissima versione di Venere e Cupido, di Artemisia Gentileschi, da collezione privata svizzera, oltre a due spettacolari dipinti raffiguranti Maria Maddalena, uno di Orazio Gentileschi e l’altro di Bartolmé Esteban Murillo, ambedue da collezioni private londinesi. E poi ancora, le sculture in gesso di Antonio Canova, "Amore e Psiche stanti" e "Endimione dormiente", insieme al suo dipinto "Cefalo e Procri", oppure i "Giovani innamorati nel giardino" di Ernst Klimt, fratello del celebre Gustav, Luca Giordano, Pagliarini.

“Amanti. Passioni umane e divine” è una delle più importanti mostre d’arte dell'anno, che tra pochi giorni, a partire dall'11 agosto, ospiterà anche un dipinto quasi segreto di Caravaggio, esposto finora solo cinque volte. Si tratta "Maddalena in pianto", un olio su tela di 112 centimetri per 92, che fa parte di una collezione privata e che andrà ad accompagnare le 41 opere dell'esposizione.

L’amore di coppia è il file rouge dell’intero percorso espositivo che attraverso opere emozionanti e colpi di scena ci farà rivivere le storie più incantevoli e struggenti, sublimi e torbide che come perenni monumenti rivelano in cosa consiste realmente l’amore e quale sia il suo destino.

I visitatori potranno ammirare quarantadue opere, tra cui alcuni prestigiosi capolavori, provenienti dall’Italia e dall’estero (Austria, Croazia, Svizzera, Ungheria, UK), da importanti musei pubblici e da collezioni private, attraverso un percorso suggestivo e raffinato per la rarità di alcune iconografie e per l’attualità dei temi.