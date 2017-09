Un terribile episodio di cronaca arriva dal Belgio, dove la polizia ha trovato il corpo di una bambina di due anni quasi completamente carbonizzato. La piccola, da quanto emerso, sarebbe stata uccisa da sua madre, bruciata sul barbecue di casa. A chiamare la polizia di Zemst, una cittadina nelle Fiandre, sono stati dei vicini di casa della donna, preoccupati perché avevano sentito delle urla arrivare dall'abitazione e avevano visto del fumo dal garage. Secondo la ricostruzione di alcuni tabloid britannici, la mamma della bambina – una donna di ventisette anni di origine africana la cui identità non è stata resa nota – è finita in manette. In stato di shock è stata portata in ospedale e non sarebbe stata ancora interrogata. Sono trapelate però alcune sue dichiarazioni fatte non appena sul posto sono arrivati gli agenti.

Le parole della mamma della bambina – “Dovevamo morire insieme bruciando – avrebbe detto la donna parlando della figlioletta -. Solo così avrebbe raggiunto insieme il paradiso”. La polizia sta cercando di capire se la piccola sia stata bruciata viva o se era già morta quando la mamma l’ha messa sul fuoco. L'autopsia sul corpicino è stata già effettuata, ma i risultati non sono stati resi noti. Per quanto riguarda la mamma, stando alle prime informazioni emerse la donna – che qualche tempo fa aveva divorziato dal marito – soffriva di depressione. Secondo uno psichiatra che ha commentato il grave episodio “è difficile intuire ciò che avviene esattamente nella mente di persone che si comportano in questo modo”.