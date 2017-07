Non si riprenderà più la piccola Kawa Sweeney, una bambina australiana di tre anni vittima di un incidente in piscina domenica scorsa. La bimba si trovava a Bali insieme ai suoi genitori Dee Tang e Desmond Sweeney quando è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina. L’ambulanza è arrivata circa 45 minuti dopo che è stato dato l’allarme ed era priva di ossigeno né c’era personale competente per rianimare la bambina. Neppure il primo ospedale in cui è stata portata la piccola Kawa aveva le attrezzature necessarie per occuparsi della bambina e alla fine la piccola è rimasta per oltre un’ora senza ossigeno. A quel punto la famiglia ha fatto di tutto per trasportarla a Perth. Avendo avuto problemi con la loro assicurazione, i genitori di Kawa hanno lanciato una campagna sul web per raccogliere i soldi necessari per mettere la bambina su un aereo il prima possibile. Avevano bisogno di 42000 dollari e, grazie a una campagna nata su Instagram, ne hanno raccolti quasi 70000 in meno di ventiquattro ore.

La piccola portata a Perth – Così la bimba già lunedì è arrivata a Perth ma purtroppo, nonostante gli sforzi, i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. Come riportano alcuni quotidiani locali a dire che i medici avrebbero parlato di morte cerebrale per la piccola Kawa è stato un giornalista che ha citato un amico di famiglia della bambina. Tocca ora ai suoi genitori il triste compito di decidere di spegnere le macchine che mantengono in vita la bambina e dirle così addio.