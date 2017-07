Prima ha sparato un colpo di pistola in testa alla madre in casa, poi ha cercato di occultarne il cadavere e infine ha aperto facebook postando un messaggio per il genitore in cui affermava: "Non ti dimenticherò". È la tragica storia che a arriva da Morrison, nello stato dell'Illinois, in Usa e che vede come protagonista una ragazzina di appena 15 anni, Anna Schroeder. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la ragazzina ha preso un revolver e ha atteso il ritorno dal lavoro della madre Peggy, infine le ha sparato da distanza ravvicinata alla testa uccidendola sul colpo

La ragazza poi ha chiamato un'amica coetanea chiedendole aiuto per far sparire il corpo e ripulire la casa ma non riuscendovi alla fine ha deciso di bruciare l'intera casa. Sfortunatamente per lei, i vicini hanno allertato subito in pompieri che sono accorsi spegnendo le fiamme ed evitando che l'incendio si propagasse. Quando i vigili del fuoco hanno trovato il corpo semicarbonizzato di Peggy nei resti della casa, la ragazza ha anche postato un messaggio di ricordo commosso della mamma su facebook, chiedendo perdono per non essere sempre stata migliore figlia, dicendo di amarla e che non l'avrebbe mai dimenticata.

Un messaggio, però, che secondo gli inquirenti era solo una messa in scena visto che sul corpo della madre vi erano i segni di un proiettile. La prima a crollare è stata l'amica che, messa sotto torchio, ha raccontato l'accaduto fornendo anche una foto del cadavere della donna che aveva sul telefono , poi anche la 15enne ha vuotato il sacco e ora deve rispondere di omicidio.