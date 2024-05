Rihanna mette per gioco il figlio a testa in giù e viene criticata sui social: “Ma stava solo facendo la mamma”

video suggerito

Un video che mostra la cantante Rihanna giocare con il proprio figlio tenendolo per qualche istante a testa in giù ha scatenato l'indignazione di alcuni fan. La clip, diventata immediatamente virale, è stata girata a New York, dove la popstar si trovava insieme al rapper ASAP Rocky, suo compagno dal 2020, per festeggiare il secondo compleanno del primogenito RZA.

La coppia si infatti era messa in posa davanti ad un gruppo d'invitati e fotografi e mentre il compagno reggeva in braccio il piccolo Riot, nato lo scorso agosto, Rihanna teneva sulle ginocchia il giovane festeggiato.

Il piccolo RZA – il cui nome completo sarebbe RZA Athelston Mayers – non sembrava però particolarmente a proprio agio di e così, mentre tutti stavano cantando l'immancabile Happy Birthday to You, la madre ha pensato di prendere il figlioletto per i piedi e dondolarlo per qualche secondo a testa giù. Un momento di spensieratezza che il bimbo ha accolto con risate ed espressioni divertite.

Dopo la pubblicazione del video su Instagram però, alcuni utenti non hanno gradito il comportamento della cantante, colpevole a loro dire di aver esposto il figlio ad un inutile pericolo per far divertire i presenti.

"Le celebrità non dovrebbero avere i figli" si legge in un commento al vetriolo, mentre un altro utente rincara la dose: "Se si rompe può sempre comprare un figlio nuovo".

Stavolta però, la spesso iper-critica community dei genitori si è subito schierata in difesa della popstar. Per la maggior parte delle madri e dei padri accorsi sotto il post ‘incriminato' infatti, Rihanna non avrebbe fatto altro che condividere con il bambino un normalissimo momento di gioco, senza rischi o possibili conseguenze per nessuno.

"Qualsiasi genitore può guardare questo e vedere che RZA sia stava agitando e probabilmente stava per iniziare a piangere" scrive un fan su X (ex-Twitter).

Dopotutto, come altri genitori hanno fatto notare, il bambino è grande abbastanza perché la sua struttura fisica possa sopportare qualche secondo a testa in giù senza conseguenze.

"Tutti hanno fatto una cosa del genere ai propri figli. Alla fine anche mio padre l'ha fatto a me", sottolinea un follower.

Altro discorso sarebbe stato se Rihanna avesse messo sotto sopra il fratellino Riot, ancora molto piccolo e con un i muscoli di collo e torso troppo deboli per poter affrontare certi scossoni, ma il bimbo è stato al sicuro tra le braccia del papà.