La mamma che lascia bigliettini sulle auto di chi parcheggia sui marciapiedi: “Sii gentile, ho il passeggino”

A cura di Sophia Crotti

Una mamma dell’Essex, stanca di non riuscire a passeggiare con il proprio bimbo lungo i marciapiedi della città a causa dei posteggi delle auto, ha deciso di sollecitare gli automobilisti lasciando loro dei bigliettini sul cruscotto.

La donna di 33 anni si chiama Louise Brown ed è da poco diventata mamma, infatti durante il giorno spinge la carrozzina in cui riposa il suo piccolo di appena 3 mesi per le vie di Ingatestone, paesino di 4500 abitanti, dove vive con la sua famiglia.

Alla BBC la donna ha spiegato di essere davvero stufa di dover aggirare le auto posteggiate sul marciapiede, facendo rotolare con non poca difficoltà le ruote della carrozzina sul prato o peggio, in mezzo alla strada, mettendo a repentaglio la sua vita e quella del suo bambino.

Nonostante la rabbia da lei provata, la donna ha deciso di esternare il suo disappunto nel modo più educato possibile. Ormai, spiega alla BBC, esce sempre di casa munita di un block notes e di una penna, così da lasciare dei biglietti attaccati alle macchine con scritto: «Per favore, rendi la vita più facile alle persone come me, che spingono una carrozzina: parcheggia in strada, sii gentile!».

Il problema in Inghilterra è di carattere sociale, l’unica zona a vietare per legge il posteggio su scivoli e zone dedicate ai pedoni è Londra, infatti la Local Government Association inglese, tramite il suo portavoce Cllr Darren Rodwell ha dichiarato che serve un cambiamento importante da svolgere entro il 2030 se si desidera davvero che le persone si spostino di più a piedi e in bicicletta. «Le persone vulnerabili e disabili, compresi gli utenti su sedia a rotelle e i genitori con passeggini, sono costretti a mettersi in strada a causa del parcheggio imprudente di alcuni conducenti, rappresentando un pericolo reale e potenziale per la vita» ha spiegato Rodwell in una comunicazione ufficiale della LGA.

Le strade italiane sono a prova di carrozzine?

Il problema degli automobilisti indisciplinati, che parcheggiano sui marciapiedi, è però anche tutto italiano. Una mamma famosa su TikTok, ha dunque iniziato ad applicare dei fogli, con un'emoji simpatica ma dal forte impatto, sulle macchine di chi, parcheggiando sugli scivoli dei marciapiedi non permette a lei e alla figlia Marta, costretta sulla sedia a rotelle, di spostarsi liberamente per la città. “Come al solito mia figlia è obbligata a farsi piccola-piccola”, scrive lei con un post di denuncia sui social network.

Eppure in Italia, a differenza che in Inghilterra esiste una severa regolamentazione a riguardo, l’articolo 158 del Codice della Strada oltre a vietare sosta e fermata sui marciapiedi o in assenza di tali nelle aree dedicate ai pedoni, specifica al comma 2: «La sosta del veicolo è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli». Le sanzioni previste per i pirati della strada sono da 165 a 660 € per gli automobilisti, ma come racconta su TikTok la mamma di Marta, che ogni giorno mostra le sue difficoltà a muoversi per le vie della città, le sanzioni pecuniarie non fermano l’inciviltà di chi non pensa che un suo gesto possa rovinare una semplice passeggiata per il paese di intere famiglie.