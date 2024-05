video suggerito

Il trucco della maestra per appassionare i bambini all’ora di matematica diventa virale Il video di una maestra che prima di iniziare la lezione di matematica fa ballare i bambini a ritmo della colonna sonora del Re Leone è diventato virale. Coinvolgere i bimbi in attività di transizioni che implicano anche il movimento è un ottimo modo per attirare la loro attenzione e concentrazione nell’ora di lezione successiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Una trentina di bambini delle elementari, davanti a una lavagna bianca alzano, abbassano e spostano a destra e a sinistra il loro libro di matematica, fino a sbatterlo sul loro banco, a ritmo della colonna sonora del Re Leone “Il cerchio della vita”. A dare il tempo è la loro insegnante di matematica che ha deciso, ormai un anno fa, di pubblicare il video dello strano balletto, ricevendo tantissime ricondivisioni e commenti positivi. “È proprio così che noi ci entusiasmiamo per la matematica di prima mattina” ha scritto la docente dello Utah, Karen Jensen, nella didascalia del video diventato virale.

Per i bambini è importante fare attività di transizione tra un’ora e l’altra?

L’insegnante dello Utah con il suo reel, pubblicato su Instagram, ha voluto sottolineare l’importanza di concedere ai bambini dei momenti di pausa, in cui fare un attività tutti insieme, prima di concentrarsi sulla lezione.

Alle pagine di Today.com la docente di psicologia della Temple University di Filadelfia, Kathryn Hirsh-Pasek, ha confermato che il metodo della docente è molto efficace. “Non importa tanto che i bimbi stiano usando il libro di matematica, quanto più che l’insegnante abbia avuto la brillante idea di attrarre la loro attenzione anche in un momento di transizione”.

Secondo la psicologa, infatti, le ore di lezione a scuola sono fatte di continue irruzioni da parte di studenti, docenti, bidelli, nelle aule e poi di campanelle che suonano, intervalli e attese tra un’ora e l’altra.

“Più materie i bimbi devono fare, più si spostano da un'aula all’altra, più stanno fuori durante la ricreazione, si muovono per raggiungere l’aula di musica, più per gli insegnanti è difficile riavere la loro attenzione per spiegare” ha spiegato la psicologa a Today.com. Ma non sono solo gli spostamenti, le pause e le interruzioni ad avere un impatto negativo sull’attenzione dei bambini, secondo la psicologa i nativi digitali faticano a concentrarsi anche a causa dello smodato e continuo utilizzo dei device che li sottopongono a rapidissimi contenuti accattivanti.

Quindi secondo la psicologa fare un’attività di transizione che permetta ai bimbi di sedersi nuovamente al loro banco e concentrarsi, come in questo caso, su una semplice coreografia li aiuterebbe a prepararsi poi per ascoltare un’ora di spiegazioni. “Dovremmo prendere spunto anche noi adulti- ha spiegato la psicologa a Today.com- le transizioni aiutano a tutte le età a prepararsi a cosa accadrà dopo” ha concluso.

L’importanza del movimento nell’attenzione dei bambini

L’attività proposta dall’insegnante è una semplice coreografia, di meno di un minuto, che i bimbi possono fare seduti al banco, ma che permette loro di fare del movimento fisico, molto importante per la concentrazione dei bambini.

Secondo uno studio svolto Charles Hillman, professore di psicologia specializzato in kinesiologia neurocognitiva, intervistato da Today.com una passeggiata di 20 minuti aumenta l’attenzione dei bambini di circa un’ora: “Abbiamo svolto uno studio sui bambini che ha dimostrato che dopo un po’ di esercizio fisico miglioravano i loro risultati in matematica e letteratura”. Per questo lo psicologo ha suggerito a tutte le scuole di inserire più pause di questo genere per i bambini, in cui sia concesso loro concentrarsi su attività fisiche, dal momento che l'esercizio fisico nei bimbi porta dei benefici strutturali alle parti del cervello coinvolte nell’apprendimento.