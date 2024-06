video suggerito

Comprare le scarpe ai bambini senza portarli per negozi: il trucco per non sbagliare numero Un video su TikTok mostra ai genitori un modo facile e veloce per misurare le dimensioni dei piedi dei figli e ottenere un modello da portarsi dietro durante lo shopping. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Acquistare delle scarpe nuove per i propri figli può essere un vero strazio. Tra la ricerca della taglia giusta, i capricci improvvisi e le file nei camerini, lo shopping finisce spesso per risolversi con un'esperienza decisamente stressante. I bambini piccoli poi crescono rapidamente e le loro esigenze cambiano di continuo, rendendo difficile trovare il paio perfetto che sia comodo e duri nel tempo.

Una madre ingegnosa potrebbe però aver trovato la soluzione definitiva per comprare delle nuove calzature senza dover trascinare i bambini in snervanti giornate di shopping. L'utente Jen W. – che nella descrizione della propria pagina si definisce organizzatrice di professione e madre di 5 figli – ha infatti postato su TikTok un video nel quale mostra un metodo tanto semplice quanto efficace per campionare le misure del piedi di un bimbo.

Basta prendere un pezzo di spago e tenerlo contro il piede del bambino per misurare tutta la lunghezza del piedino e poi tagliare lo spago in base alla misura ottenuta. A questo punto si deve fare lo stesso con un altro pezzo di spago per controllare la larghezza della pianta del piede.

I due ritagli di spago diventano così il modello riferimento per valutare il giusto paio di scarpe da acquistare anche senza la presenza fisica del bambino: se al momento della prova i due pezzetti di spago non sono né troppo lunghi né troppo corti per la scarpa, allora il numero scelto è perfettamente adattabile al piede del pargolo.

Come spesso accade per simili "hack " che facilitano la vita, il breve tutorial ha incassato il favore di migliaia di genitori convinti che questa trovata renderà molto più semplici le loro sessioni di shopping.

"Questo è perfetto anche per i ragazzi più grandicelli che odiano fare compere" recita un commento. "Facendo questo sicuramente mi risparmierò un sacco di capricci nei punti vendita" le fa eco una madre entusiasta.

Qualche utente ha poi partecipato alla discussione condividendo altri trucchetti del mestiere: "Invece di portare con sé tutti i bambini, mia mamma conservava il cartone e tracciava i contorni dei piedi, scrivendo il nome e l'età sul retro".