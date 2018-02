Ha ucciso la sua vicina di casa, di soli 22 anni e incinta all'ottavo mese, per portarle via la creatura che aveva in grembo. Per questo, Brooke Crews, 38enne del North Dakota, Stati Uniti, è stata condannata all'ergastolo. L'omicidio si è consumato la scorsa estate e dopo mesi di attesa, e davanti al compagno della vittima in lacrime, è finalmente arrivato il verdetto del tribunale. I fatti risalgono allo scorso agosto, quando Savanna Greywind, infermiera 22enne, è stata trovata cadavere, avvolta in un sacco di plastica, in un fiume da un gruppo di persone che faceva kayak. Aveva il ventre squarciato e dall'autopsia era emerso che fosse anche in stato interessante, ma della piccola non vi era nessuna traccia.

Le indagini si sono immediatamente concentrate sui suoi vicini di casa. Qui gli inquirenti avevano trovato anche una neonata, in buona salute, che la coppia continuava a dire di essere loro, ma, incalzata dalle domande delle autorità, è stata costretta a confessare il rapimento e di conseguenza il delitto. Il fidanzato della Crews ha infatti raccontato di essere arrivato a casa il giorno della scomparsa della Greywind e di aver trovato la compagna con un bimbo fra le braccia, mentre puliva del sangue nel bagno: "Questo è il nostro bimbo, questa è la nostra famiglia", gli avrebbe detto.

La piccola Hasley Jo è così sopravvissuta e la polizia è riuscita a riconsegnarla alla sua famiglia. Ora è finalmente arrivata anche la sentenza definitiva nei confronti dell'assassina che, al termine del verdetto, ha dichiarato: "Non ci sono scuse, non c’è alcuna razionalità: non c’è nulla". Per il compagno dell'assassina, William Hoehn, 32 anni, la condanna arriverà invece a marzo: si è dichiarato non colpevole, ma ha ammesso di essersi sbarazzato degli asciugamani e delle scarpe insanguinate.