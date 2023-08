Pagamenti cashless intorno al mondo: il futuro è senza portafoglio? Dall’Europa al Giappone, tutti i Paesi stanno abbracciando sempre di più i pagamenti in digitale e anche l’Italia dimostra di essere pronta ad alternare al contante soluzioni maggiormente comode. Insomma, per queste vacanze forse ridurremo l’utilizzo di sterline, dollari e yen di carta per far spazio a un semplice tap del cellulare?

Chi ha già avuto la fortuna di spostarsi all'estero in questa prima parte d'estate, probabilmente se n'è accorto: negli ultimi anni non c'è più la corsa all'ATM dell'aeroporto per cambiare la valuta, e sempre meno turisti badano al tasso di cambio durante la vacanza. D'altronde a pensarci c'è già la carta elettronica che fa tutto da sé ad ogni pagamento. Quello a cui stiamo assistendo è un vero e proprio “stop al contante”, in una transizione verso una cashless society che coinvolge il mondo intero. A trainare il cambiamento è il nord Europa; in Paesi come Danimarca, Finlandia e Svezia c'è una forte fiducia nelle istituzioni, ma quello che fa la differenza è l'interesse verso le nuove tecnologie: il 98% della popolazione nordica, infatti, possiede e utilizza quotidianamente la carta di debito per qualsiasi acquisto. Non avrete problemi quindi a visitare questi luoghi dimenticando il portafoglio a casa!

Potete stare tranquilli anche se la vostra destinazione è il Regno Unito, dalla metropolitana ai ristoranti, è possibile pagare quasi tutto contactless: e addirittura nei mercatini londinesi, imperdibili per chiunque si trovi in città, non è difficile imbattersi in cartelli che recitano “no cash” (non si accettano contanti). Spagna e Francia si stanno spostando rapidamente verso la stessa direzione, sintomo che nei Paesi dell'Eurozona i pagamenti digitali diventano sempre più popolari in ogni fascia d'età e per qualsiasi bene di consumo. Il perché è presto detto: la comodità di gestire tutte le carte digitali in un e-wallet, tenendo sempre sotto controllo il saldo ei movimenti, ma anche la velocità del tap sul POS e il risparmio di tempo rispetto al prelievo di contanti. I pagamenti contactless, poi, sono sicuri grazie alla tecnologia NFC, e sia per consumatori che esercenti si abbassano di molto i rischi riguardanti frodi e furti.

In Italia i contanti sono ancora molto amati, ma è un'abitudine destinata pian piano a scomparire: sono sempre di più le soluzioni all'avanguardia che promettono di migliorare il mondo dei pagamenti, come Postepay Digital. PostePay ha infatti ideato la Postepay 100% digitale che può essere richiesta e attivata in pochi click e senza costi. Una rivoluzione sia per chi ama acquistare online e vuole farlo senza pensieri, sia per chi ci tiene a fare compere nei piccoli negozi di quartiere. Non serve averla fisicamente con sé, basta inserirla sul proprio cellulare e iniziare a fare acquisti: al bar, al supermercato, ma anche per bollette, o per scambiarsi denaro con gli amici in tempo reale con il P2P.

Il Giappone fa scuola a sé. Se nei Paesi vicini come Cina e Corea del sud la cashless society è ormai florida, se avete intenzione di visitare Tokyo vi converrà avere qualche yen in contante a portata di mano: pena rimanere senza cena. La situazione è comunque destinata a cambiare in fretta, e già entro il 2030 potremmo davvero non ricordarci più neanche il colore dei soldi: le parole da tenere a mente saranno invece App, wallet, NFC e cashback!