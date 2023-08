I trend di viaggio dell’estate 2023: più relax e maggior comodità Quest’anno le vacanze si fanno pensando al riposo e alla sostenibilità, almeno questo è quello che è venuto fuori dagli ultimi report di settore. Gli italiani sognano ferie all’insegna della comodità e dicono addio all’aereo per spostarsi in treno, più economici ma anche più ecosostenibili, così come i pagamenti digitali: scopriamo quali sono i trend più interessanti per non farsi cogliere impreparati.

A cura di Ciaopeople Studios

L'estate è ormai entrata nel vivo e gli italiani confermano tutte le previsioni di inizio anno: tornano finalmente i viaggi all'estero, che segnano un incremento considerevole rispetto agli scorsi mesi, ma la vera novità è il bisogno di relax. Complice le temperature caldissime, sono sempre di più gli italiani che preferiscono un retreat in montagna – magari seguendo un corso di yoga – o che semplicemente scelgono di riconnettersi alla natura e allontanarsi dalla frenesia della città e del lavoro. Che si abbia voglia di viaggiare, quello è indiscusso: i viaggi prenotati non solo sono aumentati rispetto al 2021 e 2022, ma risultano di più anche se comparati al 2019!

Basta auto e aerei, quest'anno il mezzo di trasporto più amato è il treno. Una scelta più comoda, perché consente di organizzare l'itinerario con più flessibilità e godersi il viaggio usufruendo di tutti i comfort a bordo, ma soprattutto più ecosostenibile.

Sarà che le prenotazioni sono state più che altro last minute, ma spostarsi in treno sembra aver conquistato più generazioni in Italia, che si qualifica come il Paese europeo che utilizza di più le rotaie per spostarsi. Un'ottima idea, anche perché l'Italia offre scorci mozzafiato da godersi anche solo guardando fuori dal finestrino. Un altro trend estivo davvero intramontabile riguarda la cultura: le città d'arte risultano sempre le più amate dagli italiani, che quest'anno puntano però anche al cosiddetto “lusso accessibile”. I rincari degli ultimi mesi hanno pesato un po' su tutto, ma alle vacanze è impossibile rinunciare, soprattutto dopo un anno impegnativo. Così, i vacanzieri italiani scelgono soggiorni più brevi, ma dotati di ogni comodità: l'idea è quella di spostarsi con famiglia e amici e ammortizzare i costi, godendosi ville e destinazioni alla moda, che altrimenti sarebbero “inavvicinabili”.

Proprio riguardo i pagamenti ci sono novità notevoli: se l'ultima rivoluzione è stato il cosiddetto “cash to card” (denaro su carta), quest'estate stiamo assistendo al “cash to wallet” (denaro su cellulare). Le carte di credito e debito, infatti, sono destinate a dematerializzarsi e i pagamenti effettuati con un semplice tap del cellulare, o addirittura dello smartwatch. A trainare il cambiamento è il servizio di PostePay SpA, con la Postepay Digital che è possibile richiedere direttamente dallo smartphone. La nuova Postepay è subito attivabile in pochi click, così da poter essere utilizzata sin dai primi momenti.

Ideale in città o per fare acquisti online, ma soprattutto in vacanza: senza il bisogno di averla fisicamente con sé è possibile pagare l'ombrellone o un cocktail in spiaggia, oppure dividersi le spese tra amici grazie alla possibilità di scambiare denaro in tempo reale con i contatti in rubrica tramite l’App Postepay.

Un'estate caldissima, insomma, che ha un unico fil rouge: la voglia di godersela al massimo all'insegna del relax e pochi pensieri, ma sempre con un occhio alla sicurezza e al risparmio (economico e ambientale)!