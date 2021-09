Tumori rari del sangue: rompere il silenzio per tornare a vivere, a partire da un semplice emocromo Le Neoplasie Mieloproliferative croniche sono tumori rari del sangue di cui ancora si parla poco. È fondamentale rompere il silenzio per aumentare la consapevolezza ed evitare che diagnosi e trattamento arrivino con anni di ritardo. In occasione del #MPNAwarenessDay, che si celebra nel mese dedicato ai tumori del sangue, arriva un’iniziativa per fare informazione sull’importanza di un semplice emocromo quale primo campanello d’allarme e del dialogo con l’ematologo per diagnosi più precoci e trattamenti tempestivi in grado di aumentare la sopravvivenza e migliorare la qualità di vita.

L’importanza della diagnosi precoce

Chiamare per nome una malattia, riconoscerla per affrontarla. È essenziale che le neoplasie mieloproliferative croniche, come la Policitemia Vera, la Trombocitemia essenziale e la Mielofibrosi, siano riconosciute, diagnosticate e trattate in tempi più brevi. Si tratta di un gruppo di tumori rari del sangue caratterizzati da alterazioni del midollo osseo e da sintomi aspecifici, difficilmente riconducibili a una malattia del sangue. Tra questi, ad esempio, mal di testa, prurito, stanchezza, dimagramento, tutti apparentemente senza causa. In molti casi la diagnosi di queste malattie arriva in ritardo di anni esponendo i pazienti a rischi gravi, sebbene il primo campanello d’allarme sia visibile grazie a un semplice esame dell’emocromo.

Un video per informare e celebrare la 9° Giornata Mondiale delle Neoplasie Mieloproliferative croniche

Per rompere il silenzio sulle Neoplasie Mieloproliferative Croniche (MPN) e aiutare più persone a dare un nome al proprio malessere è stato lanciato “Ritorno alla Vita”, un video (che puoi vedere in questa pagina) che lancia un importante messaggio di speranza e che è stato realizzato nell’ambito della campagna di sensibilizzazione MIELO-Spieghi promossa da Novartis in collaborazione con AIPAMM (Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative) e con il patrocinio di AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) e del MPN Advocates Network. L’occasione è quella di celebrare la 9° Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulle malattie mieloproliferative (MPN Awareness Day) che si tiene il 9 settembre nel mese dedicato ai Tumori del Sangue. Questo video raccoglie l’esperienza di molti pazienti e vuole evidenziare l’importanza della diagnosi nella gestione della malattia e del dialogo con gli specialisti.

“MIELO-Spieghi”: gli appuntamenti di ottobre

La campagna “MIELO-Spieghi” continua con una serie di appuntamenti con esperti dedicati ai pazienti e ai loro familiari: da ottobre, sulla pagina Facebook dedicata sono previsti quattro appuntamenti di informazione e confronto, a cui parteciperanno gli esperti di quattro centri clinici specializzati sul territorio nazionale, per un dialogo aperto e informale con chi soffre di Neoplasie Mieloproliferative croniche. Sono incontri preziosi per sfatare i dubbi, cogliere le possibili novità e guardarsi negli occhi sentendosi uniti in questa battaglia. Per informazioni si può consultare anche il sito www.alleatiperlasalute.it/mielo-spieghi/.