Champions: per Milan e Juventus è già tempo di “dentro o fuori” Il difficile cammino dei rossoneri e, soprattutto, dei bianconeri passa rispettivamente da Zagabria e Lisbona. Per Napoli e Inter, invece, serve solo non rilassarsi.

A cura di Ciaopeople Studios

La quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, disponibile in streaming su NOW (121 partite su 137 a stagione), può essere già decisiva per le squadre di Pioli e Allegri. Se i due allenatori dovranno concentrarsi sui rispettivi campi, i tifosi potranno ogni tanto fare zapping per monitorare l’andamento delle altre partite dei rispettivi gironi, altrettanto fondamentali per il destino delle due squadre italiane. Ecco, perciò, che i riflettori saranno ben accesi soprattutto per Salisburgo – Chelsea, anche perché il destino del Maccabi sembra segnato contro il PSG di Messi-Neymar-Mbappé.

Se il Viktoria non sembra una squadra proibitiva per l’Inter – ma in Champions meglio non sottovalutare nessuno… – i suoi tifosi, e tutti gli amanti del grande calcio, saranno automaticamente attratti dal fascino di Barcellona – Bayern Monaco in cui i padroni di casa si giocheranno il tutto per tutto contro i bavaresi, attuali dominatori del girone. E a proposito di dominatori, l’unico obiettivo del Napoli sarà invece quello di difendere il proprio meritatissimo primo posto dal Liverpool che arriverà a questa vetrina europea in una condizione psicologica opposta a quella degli uomini di Spalletti, dopo la clamorosa sconfitta in campionato patita contro l’ultima in classifica, il Nottingham Forest. La vera domanda allora è: il vero Liverpool è questo o quello che due settimane fa aveva battuto il City, dando l’impressione di poter svoltare?

Interessantissime partite anche per i Gruppi E e G che vedranno sfidarsi le due squadre di testa, rispettivamente in RB Lipsia – Real Madrid e Borussia Dortmund – Manchester City. Ultima chiamata anche per Atletico Madrid – Leverkusen, in fondo al Gruppo B, ma ancora in gara. Tesa, poiché equilibratissima, anche la situazione nel Gruppo D in cui si sfideranno Tottenham – Sporting e Eintracht – Olympique Marsiglia.

Martedì, ore 21:00: passa da Zagabria il futuro europeo del Milan

Il pesante turnover di Pioli in Milan-Monza con ben 8 “titolari” in panchina, dà la misura dell’importanza del match contro la Dinamo. Anche per battere il Monza, il Milan ha dovuto dare il proprio consueto tributo in infortuni e quindi a Zagabria sono in forse sia Dest che, soprattutto, Brahim Diaz, in grandissimo spolvero dopo i due gol ai “cugini” brianzoli. L’attacco di Pioli ritroverà Giroud, che finalmente ha riposato per ben 90 minuti, e Leao, in gol anche domenica nei pochi minuti giocati. Ma soprattutto dovrebbe rivedere il campo Charles De Ketelaere: sarà finalmente la sua serata, dopo i musi lunghi di sabato?

Martedì, ore 21:00: ultima spiaggia per la Juventus contro il Benfica

Riflettori accesi sullo stadio Da Luz per Benfica-Juventus, con i bianconeri di Allegri, reduci da due vittorie di fila in campionato, chiamati all’impresa contro i portoghesi, visto che la sfida rappresenta per loro l'ultima spiaggia per continuare a sperare di qualificarsi agli ottavi. La Juve, infatti, ha finora raccolto in Europa solo 3 miseri punti ed è a -5 dalla coppia di testa formata da PSG e Benfica. I tifosi bianconeri approcceranno la partita con timore reverenziale, ancora memori della sconfitta già subìta dai portoghesi all’andata dove si imposero 1-2 con i gol di Joao Mario e Neres. Serve come il pane una sana vendetta sportiva.

Mercoledì, ore 18:45: l’Inter cerca la zampata decisiva contro i fanalini di coda del Viktoria

Meno tesa la situazione dell’Inter nel Gruppo C, in cui gli uomini di Inzaghi occupano il secondo posto. Ma il Barcellona è lì, e quindi meglio non prendere sottogamba neppure il Viktoria Plzen dal momento che tutti i punti pesano. Ecco allora che, dopo la vittoria rocambolesca di Firenze, la coppia titolare sarà quasi certamente ancora quella formata da Dzeko e Lautaro, con Lukaku che dovrebbe forse affacciarsi finalmente in panchina. La vera sorpresa di formazione potrebbe arrivare sulla corsia sinistra, dove finalmente Gosens potrebbe rilevare Dimarco e magari mostrare le doti ammirate in quel di Bergamo. Atteso anche il ritorno di Dumfries sulla destra dopo la panchina di Firenze.

Mercoledì, ore 21:00: serata relax per il Napoli contro i Rangers

Il Napoli ha letteralmente “ucciso” il Gruppo A, nonostante la concorrenza di squadre blasonate come il Liverpool e l’Ajax, quest’ultima letteralmente umiliata dai ragazzi di Spalletti. Dopo quattro vittorie e 17 gol fatti e solo 4 subiti, il compito degli azzurri è, a questo punto, quello di non vanificare il proprio percorso e blindare il primo posto. E farlo in casa in uno stadio già annunciato come strapieno, darebbe doppia soddisfazione. Che Spalletti non stia prendendo sottogamba l’appuntamento, lo dimostra il fatto che abbia preservato per questa partita Anguissa, tenuto in panchina nella partita vittoriosa contro la Roma. Una vittoria importantissima, peraltro, che si concretizzerà in nuovo utilissimo entusiasmo da trasformare in gol europei.

Dove vedere il quinto turno della UEFA Champions League 2022-2023

La quinta giornata della fase a gironi di Champions è possibile vederla live su Sky Sport, in streaming su NOW, con la possibilità di seguire tutte le partite di UEFA Champions League del martedì e 7 partite su 8 del mercoledì. La partita Inter-Viktoria Plzen sarà visibile senza uscire da Sky Q attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.