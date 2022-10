Champions: il Milan si gioca la stagione Nel bene (Napoli e Inter) e nel male (Juventus) per le italiane i giochi sono già fatti, tranne che per i rossoneri, chiamati al riscatto in un momento delicato della stagione.

Con la sesta giornata volge al termine la fase a gironi della UEFA Champions League, disponibile in streaming su NOW (121 partite su 137 a stagione), che andrà in letargo per tre mesi e mezzo a causa dei Mondiali “fuori stagione”. Entro mercoledì sera si comporrà, quindi, l'elenco completo delle squadre qualificate agli ottavi di finale, ovvero le prime due di ogni girone, e di quelle che, qualificatesi al terzo posto, andranno agli ottavi di Europa League.

Le certezze e i verdetti ancora in bilico

Intanto certe della qualificazione, sono già non poche squadre: Napoli, Liverpool, Brugge, Porto, Inter, Bayern Monaco, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Benfica. Solo il Milan tra le italiane deve ancora determinare, nel bene o nel male, il proprio destino in questa UEFA Champions League. Paradossale, invece, la situazione in particolare nel Gruppo D in cui tutte le squadre – Tottenham, Sporting Lisbona, Eintracht Francoforte e Marsiglia – possono ancora sia conquistare la testa del girone che mancare la qualificazione agli ottavi. Solo, però, il Tottenham di Antonio Conte parte con la certezza che un solo punto potrebbe essere già sufficiente per qualificarsi. Lo Sporting, invece, avrebbe bisogno di una vittoria. Il primo posto è comunque ancora tutto da aggiudicare anche nei gruppi A, B, F e H.

Riflettori accesi sui grandi attaccanti continentali

La Champions non è solo una competizione tra squadre, ma anche tra grandi campioni. Grande attenzione richiama, infatti, anche la classifica dei capocannonieri, oggi guidata da Kylian Mbappé e Mohamed Salah, entrambi con sei gol all’attivo, seguiti, con un solo gol in meno, dell'accoppiata niente male formata da Robert Lewandowski ed Erling Haaland, a loro volta tallonati dal già sei volte capocannoniere della competizione Lionel Messi con quattro gol. Ma se quest’ultimo avrà tutto il tempo per incrementare la sua collezione (riuscendo magari a colmare il gap di 11 gol che lo separa da Ronaldo come capocannoniere assoluto della competizione?), per Lewandowski la sesta giornata è l’ultima in cui potrà provare a segnare.

Spartiacque della stagione per gli uomini di Pioli

Con la sconfitta in campionato contro il Toro, Il Napoli ha allungato sul Milan e sta tentando la prima fuga della stagione. È quindi un Milan un po’ scombussolato quello che mercoledì alle 21:00 affronterà il Lipsia per tentare di arrivare agli ottavi dopo troppi anni di purgatorio. La squadra è incerottata, e ha perso qualche certezza in più ma è a caccia di un solo punto per centrare l’obiettivo qualificazione. Serve una reazione di orgoglio per tenere sui binari la stagione che presto si congelerà a lungo causa Mondiali. Ma soprattutto servirà che si desti dal suo lungo sonno il giovane De Kateleare, finora ampiamente deludente. Nulla in palio, invece, per l’Inter, già qualificata, a casa del Bayern (martedì, ore 21:00). La Juventus contro il PSG (mercoledì, ore 21:00), compromessa la qualificazione agli ottavi, si gioca l’ultima carta per blindare il terzo posto e qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Il Napoli, invece, (martedì ore 21:00) andrà a Liverpool per difendere il proprio primo posto nel girone, che sarebbe delittuoso perdere dopo un percorso “pulito” di 5 vittorie consecutive.

Sorteggio degli Ottavi

Emessi i verdetti dei gironi, appuntamento a Nyon, in Svizzera, il 7 novembre per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League (disponibile in streaming su NOW) a cui parteciperanno le sedici qualificate degli otto gironi. Le otto vincitrici dei gironi saranno le teste di serie, e partiranno col vantaggio di giocare il ritorno in casa. Nessuna squadra in ogni caso potrà affrontare squadre della stessa nazione o che ha già affrontato nel proprio girone.

Dove vedere il sesto turno della UEFA Champions League 2022-2023

