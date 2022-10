Champions: è l’ora dei primi verdetti? È già tempo di sfide decisive per Milan e Inter, mentre il Napoli cerca il colpo della qualificazione anticipata e la Juventus qualche certezza dopo i mal di pancia di campionato.

A cura di Ciaopeople Studios

Fari accesi sulla quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, disponibile in streaming su NOW (121 partite su 137 a stagione), e in particolare sulle difficili sfide che attendono l’Inter a Barcellona e il Milan a San Siro contro il Chelsea. Il Napoli torna a sfidare l’Ajax, chiamata a difendere il proprio onore calcistico dopo la sconfitta tennistica subìta, mentre la compagine di Allegri prova a rilanciarsi nuovamente contro il Maccabi. Tolte le italiane, le sfide più interessanti di questo turno sulla carta sono senz’altro Borussia Dortmund – Siviglia e PSG – Benfica (martedì), nonché Leverkusen – Porto, Rangers – Liverpool e Tottenham – Eintracht (mercoledì). Esaminiamo, però, come le squadre italiane arrivano a questo turno, per molte davvero impegnativo.

Martedì, ore 18:45: i Bianconeri alla ricerca di un rilancio Champions

Usare la massima competizione continentale come palliativo per il cammino claudicante in campionato, sembra assurdo… ma è così. Come accaduto già la settimana scorsa, la partita contro un non irresistibile Maccabi Haifa potrebbe tornare a regalare qualche certezza in più alla squadra di Allegri, dopo la debacle contro i rossoneri di sabato. In attesa che i pezzi più pregiati possano tornare dall’infermeria.

Martedì, ore 21:00: il Milan alla ricerca della sua dimensione europea

Dopo la sconfitta londinese e tenuto conto del numero grottesco di infortuni patito (a cui si aggiunge un problema muscolare per De Ketelaere, che verrà sostituito da Diaz), una sconfitta contro la Juventus avrebbe rappresentato una svolta decisiva (e negativa) nella stagione del team di Pioli. Così non è stato: la squadra ha ritrovato subito il proprio spirito per risollevarsi con una vittoria prestigiosa. Riuscirà a ripetersi anche con i grandi d’Europa? Tutti i suoi supporter saranno incollati davanti alla TV per accertarsene.

Mercoledì, ore 18:45: il Napoli contro l’Ajax per chiudere la questione qualificazione

Prima in campionato e prima nel girone di Champions. Periodo di grandissimo spolvero per la squadra di Spalletti, chiamata a ripetersi contro l’Ajax dopo lo storico 6-1 dell’andata per archiviare definitivamente la “pratica-qualificazione” e concentrarsi sul campionato. Il duo Raspadori-Kvaratskhelia sta già scaldando i motori.

Mercoledì, ore 21:00: una serata di fuoco per l’Inter a Barcellona

L’Inter troverà a Barcellona un clima infuocato dopo le accesissime polemiche sollevate da Xavi sull’arbitraggio dell’andata. Inzaghi ci arriva dopo un turno di campionato che ha nuovamente certificato la lenta ma costante crescita della squadra, ancora non bellissima, ma nuovamente presente in termini di voglia e intelligenza. A San Siro ha deciso Calhanoglu, chi si candida per domare i blaugrana nella loro tana?

Dove vedere il quarto turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022-2023

La quarta giornata della fase a gironi di Champions sarà live su Sky Sport, in streaming su NOW, con la possibilità di seguire tutte le partite di UEFA Champions League del martedì e 7 partite su 8 del mercoledì. La partita Barcellona – Inter sarà visibile senza uscire da Sky Q attraverso l’App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.