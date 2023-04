Corinne Clery ieri e oggi: com’è cambiata l’attrice a L’isola dei famosi Corinne Clery ha 73 anni e di recente è volata a L’isola dei famosi. In quanti ricordano com’era da giovane? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Corinne Clery è tornata in tv, lo ha fatto per la nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 a cui partecipa in qualità di concorrente. È volata da pochi giorni in Honduras e ora è alle prese con la vita da naufraga fatta di costumi da bagno, "caccia" al cibo e nottate trascorse sotto la pioggia. Nonostante abbia 73 anni, si è voluta mettere alla prova dando prova di essere una vera e propria guerriera e, almeno al momento, non ha deluso le aspettative dei fan. In quanti ricordano com'era agli esordi della sua carriera quando divenne uno dei volti più amati del cinema erotico italiano? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dell'attrice nel corso degli anni.

Le foto di Corinne Clery da giovane

Corinne Clery, pseudonimo di Corinne Marie Picolo è nata a Parigi nel 1950 e fin da giovanissima ha sempre avuto la passione per il cinema. Il successo è arrivato quando aveva 25 con il film Histoire d'O e da allora non ha più smesso di spopolare con la sua bellezza. È stata una Bond girl nel 1979, è diventata la diva dei film erotici italiani, ha lavorato al fianco di grandi registi come Sergio Corbucci, Carlo Vanzina, Carlo Lizzani, Giorgio Capitani, Lucio Fulci.

Corinne Clery negli anni ’70

Il dettaglio che da sempre l'ha contraddistinta? È sempre stata splendida e sensuale, tanto di essere stata considerata per anni il "sogno proibito" degli italiani. Quella a L'isola non è la sua prima esperienza in un reality, ha già partecipato a Ballando con le stelle, a Pechino Express e al Grande Fratello Vip, dunque è ormai abituata a vivere 24h sotto le telecamere.

Corinne Clery nel 2001

L'evoluzione di stile di Corinne Clery

Quando ha debuttato nello spettacolo Corinne Clery aveva poco più di 20 anni e vantava già una bellezza mozzafiato. Capelli lunghi e ricci, sguardo seducente e silhouette impeccabile: non sorprende che ancora oggi venga considerata tra le icone di splendore senza tempo del cinema italiano.

Corinne Clery nel 2008

Col passare degli anni, complice anche l'avanzare dell'età, il suo aspetto è cambiato molto. Ha tagliato i capelli, ha indossato regolarmente gli occhiali da vista e ha messo da parte gli abiti scollati e i micro bikini. Ora che ha 73 anni fa i conti con rughe e segni del tempo ma, nonostante ciò, continua a essere splendida. Certo, il peso dell'età si fa sentire, ma è impossibile rimanere indifferenti all'innato fascino.

Corinne Clery nel 2017 al Costanzo Show

Corinne Clery è rifatta?

Qualche anno fa Corinne Clery ha ammesso di essersi sottoposta a un piccolo ritocco estetico. Nonostante il giovane fidanzato Angelo Costabile non sia mai stato d'accorso, l'attrice ha deciso di chiedere l'aiuto del chirurgo ricorrendo a un intervento di addominoplastica.

Corinne Clery nel 2018

Le sue parole sono state: "Avevo cambiato la mia forma fisica per colpa delle medicine che assumevo. L’intervento è durato un'ora e mezza: adesso ho recuperato la forma di tre anni fa. Tutto è nato nel 2016: ho avuto una malattia psicosomatica, dovuta a un dolore familiare molto grave, che mi ha obbligato a fare otto mesi di cortisone. Sono finita pure al pronto soccorso per un grossa crisi di panico causata dallo stress”. Corinne non si pente del ritocchino, anzi, in questa nuova versione si sente più felice che mai.